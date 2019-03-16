實物試玩！SD三國創傑傳 劉備 關羽 張飛 高達模型．新舊三國比併

SD高達新作《SD三國創傑傳》頭3款模型：劉備獨角獸高達 關羽Nu高達 張飛神高達 3月尾發售，宅民黨提早取得BANDAI的完成品素組sample，以素組＋消光＋畫線筆處理，靚爆！即睇試玩報告。

SD高達新作《SD三國創傑傳》頭3款模型：劉備獨角獸高達 關羽Nu高達 張飛神高達 3月尾發售，宅民黨提早取得BANDAI的完成品sample，以素組＋消光＋畫線筆處理已經非常精美。本文更將新系列與上代SD三國傳作一個比較，新作的改良位及優點一目了然。

3款新作 劉備 關羽 張飛 高達，將於3月30日發售，各售648日圓，即不用50元1盒，且已經是多色成形，有非常多透明件，超抵玩！（鍾世傑 攝）

SD三國創傑傳 劉備 關羽 張飛 高達模型 桃園三結義。（鍾世傑 攝）

劉備獨角獸高達 劉備ユニコーンガンダム（鍾世傑 攝） 劉備獨角獸高達 劉備ユニコーンガンダム 今次劉備高達的形象不再是改良自RX78-2元祖高達了，而是劉備獨角獸高達，身上有極多粉紅色的Psyho Frame透明件。模型是3款新作中分色分件最豐富的，有紅／藍／金／白／灰／透明粉紅等等，而且武器更可以變型，絕對是BANDAI晒技術、晒本錢之賣大飽傑作，玩《SD三國創傑傳》一定要買這款。（3月30日發售 648日圓）

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+ 6 + 5 + 4

關羽雲長Nu高達 関羽雲長νガンダム（鍾世傑 攝） 關羽雲長Nu高達 関羽雲長νガンダム 新一代的關羽高達取材自RX-93 Nu Gundam，線條修長了很多，而且少了「阿叔味」、更具英氣。 相比劉備傾向「戰國feel」、張飛根本就是一隻改色的God Gundam，關羽雲長Nu高達模型的線條最有中國武將味道。它的主色不變，仍然是綠襯黑，非常之突出。雖然沒有裝備飛翔炮，不過透明綠色的青龍偃月刀，也又令人想起Nu Gundam在電影中推動小惑星的那些精神感應共鳴幻彩。（3月30日發售 648日圓）

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+ 5 + 4 + 3

張飛神高達 張飛ゴッドガンダム（鍾世傑 攝） 張飛神高達 張飛ゴッドガンダム 我記得在舊版SD三國傳，張飛是一隻身形輕巧、很難想像到是張飛的紅色高達。今次就改用God Gundam為藍本（SD三國傳中，神高達是孟獲），整體的細節和線條，都是一看就認出是King of Heart，雙膊上有型到出汁的紅色火焰，相信人氣一定會比《SD三國傳》版本高好多。

不過呢，個人就不太喜歡今次劉備、張飛兩款高達身上都有紅及藍色，有點撞色；其實應該照舊版各自用藍／綠／紅3色啊。（3月30日發售／648日圓）

筆者自己好喜歡God Gundam，所以特別多拍了一張「石破天驚」爆地相。（鍾世傑 攝）

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+ 3 + 2

圖左為《SD三國創傑傳》之關羽高達（648日圓）、右邊是上一代《SD三國傳》馬超藍色命運高達。（鍾世傑 攝）

在欣賞3款新作的圖輯後，再將2019年版《SD三國創傑傳》跟2009年的《SD三國傳》比較一下，可以看出10年前三國系列已經是非常出色，但今次就採用了更多更成熟的關節設計：新作最大改動是頭／身／腳比例，頭部縮細，身體和腳加長，當中更有新的腰、膝部關節，令可動性大增，而且比例上更加威武。

SD三國創傑傳（左）跟舊版《SD三國傳》的組件數量比較，原來大至相近，是只身型比例上的大細有分別。（鍾世傑 攝）

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2019 SD三國創傑傳 vs 2009 SD三國傳 新舊比較

+ 9 + 8 + 7

總結：10年後新三國 集技術大成

新系列《SD三國創傑傳》定價沒有大大提高，卻使用了極多分色分件，比如以前要油到眼盲的裝甲彫花、金邊，竟然全部有分件。另一樣要大讚是BANDAI的金色膠料真的「金」了很多，以前那隻人稱「屎金色」的膠料已不復再，就算不上油，直接素組，買支Gundam Marker及消光噴漆，不到100元投資，已經夠你做好「三英高達」，在這個買盒Metal Build要2千幾元的時代，模型實在是玩家福音！