《PSYCHO-PASS》第三期將於今年10月開播　新主角角色設定圖公開

日前發表的《PSYCHO-PASS 心靈判官》第三期動畫已經決定將在今年十月播放，同時官方也發表了第三期動畫的兩位主角慎導灼（cv.梶裕貴）、炯・ミハイル・イグナトフ（cv.中村悠一）的角色設定圖和前導 PV。

《PSYCHO-PASS 心靈判官》是自 2012 年開始的近未來 SF 系原創動畫，2014 年迎來第二期播放，之後在 2015 年公開了劇場版。沉寂四年，在今年前三個月上映了劇場版《PSYCHO-PASS 心靈判官 Sinners of the System》三部曲，隨後公開了第三期動畫的消息。

（gamebase）

故事描述在近未來的人類社會，由能夠將心理狀態數值化的西比拉系統來維持治安。到了 2120 年，長時間與鎖國無異的日本社會正被變革的時刻追趕，為了應付這些層出不窮的犯罪，於是開發出了一種能夠在測定心理係數超標之後攻擊目標者的槍支，名為主宰者；而拿著這些槍的警察便是被稱為潛在犯的執行官，他們與公安局的監視官兩人一組，為了剷除世間的邪惡而奮鬥。

在第三期動畫將以兩位新人監視官為主角。被分發到公安局刑事一課的慎導灼，是以特 A 級成績考入，並且有能夠藉由高度共感追蹤犯罪者的能力；會害怕發光的東西，而因為過去發生的某個事件，無法在家裡的車子中以外的地方入睡。同樣分發到公安局刑事一課的炯・ミハイル・イグナトフ，則是俄國移民歸化後的日本人，有著優異的格鬥及射擊技巧和強烈的正義感，與灼是從小一起長大的朋友，兩人為了達到相同的目的而來成為監視官。

《PSYCHO-PASS 心靈判官》第三期將於今年十月起在富士電視台的 noitaminA 時段播放，後續相關消息則等官方釋出。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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