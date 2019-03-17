《LINE Gundam大亂鬥》下載數破500萬！活動期間登入可獲額外獎勵

《LINE：鋼彈大亂鬥》全球累積突破 500 萬下載，官方今（15）日宣布將舉辦各種慶祝活動。此外將同時進行大型更新改版，推出全新內容「大競技場(β版)」。

《LINE：鋼彈大亂鬥》從 2016 年 7 月 19 日上線以來，已經迎接營運 2 週年。並以亞洲為中心，陸續於各國擴大上市，現在全球已累積突破 500 萬下載。本次的大型改版更新，將推出 3 個隊伍 vs. 3 個隊伍對戰的全新內容─「大競技場(β版) 」，將可以享受更戰略性且豐富的對戰！

紀念全球累積突破 500 萬下載，感謝各位玩家對《LINE：鋼彈大亂鬥》的支持，將舉辦超級★4確定轉蛋券以及活動限定角色等，將可入手各種紀念活動的豪華獎勵！懇請多多支持並一同享受內容升級的《LINE：鋼彈大亂鬥》！

突破 500 萬下載紀念登入獎勵活動第1彈開跑！

紀念突破 500 萬下載並舉辦登入獎勵活動。只要在活動期間內登入遊戲，就可獲得金幣或是體力等獎勵。

【活動期間】即日起～2019年3月27日（三）22:59為止。 【獎勵內容】 第1天：體力×50個 第2天：機體經驗值提升極大×5個 第3天：機體經驗值提升極大×5個 第4天：金幣×500,000枚 第5天：機體經驗值提升極大×5個 第6天：機體經驗值提升極大×5個 第7天：萬能EN槽×50個

【更新改版內容】 「大競技場(β版)」登場！

「大競技場」是以 3 個隊伍 vs.3 個隊伍來進行全員戰鬥的全新競技場系統。戰鬥的隊伍需為複數，且 1 天有限制可對戰的次數，戰鬥的部分規則與以往的戰鬥競技場有所不同，將可以體驗更有深度的對戰戰鬥。

此外，「大競技場」共有「準備期間」、 「舉行期間」、 「結果確認期間」三個活動期間，舉行期間以外的時段，玩家可強化機體或訂立戰略。

★準備期間：可以強化機體以及編輯防衛隊伍的階段。（即日起～2019年3月17日（日）為止） ★舉行期間：大競技場舉辦的階段。（3月18日（一）～3月24日（日）為止） ★結果確認期間：確認自己的排名以及全體排名的階段。（3月25日（一）～3月31日（日）為止）

更多改版期間推出特別活動資訊，請至遊戲內或官方網站查詢。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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