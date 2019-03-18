三國塔防手遊《全民小小兵》正式開放下載！註冊送港澳台限定角色

三國塔防手遊《全民小小兵》於今（15）日宣佈台港澳雙版本正式上線，本作在事前預約期間創下 10 萬人註冊的預熱佳績，官方為感謝玩家們的熱情支持，特別規劃了一系列的新服福利活動，獎勵部分更大幅加碼，讓玩家在遊戲前期能順順利利的推進主線進程，享受輕鬆愉快的塔防體驗。

10萬人註冊達標！台港澳限定角色免費送！

於預熱期間詢問不斷的兩位台港澳限定角色—「江詩妹妹」與「虎爺」終於正式揭開神秘的面紗。源自於台灣經典守護神形象的「虎爺」，外型十分威武霸氣，具有獨特的 PVP 技能「天虎咆哮」可降低敵人攻擊效果，PVE方面也有著強力範圍攻擊「撼天裂地」，可對敵人造成大量傷害！

而另一位限定角色，取自於港澳「殭屍」形象的「江詩妹妹」，在 PVP 中的輔助技能「鬼靈精怪」可回復我方全體生命，並提升我方攻擊穿透力，PVE方面則具有強悍的減速技能「冰雪連天」，可讓敵人在指定範圍內減速，進而攻擊，不斷造成傷害。



兩隻角色都擁有各自的特色與技能，為了感謝玩家完美達成預熱人數最高門檻，官方熱情回饋！只要現在立即下載遊戲，並完成創角，即可獲得兩隻限定角色二選一的超優福利唷！

揭開神秘面紗！下載送台港澳限定角色-江詩妹妹與虎爺（gamebase）

感謝支持熱情回饋！新服活動加碼大公開！

官方為感謝台港澳玩家的熱情支持，開服活動全面加碼，不僅推出多達 12 項活動讓玩家參與，贈送獎勵也大幅翻倍。

在開服活動中，玩家只要累積登入兩天即可領取孫尚香，達成七日登入，就送金幣與武將夏侯淵，完成七日任務送還能獲得甘寧，輕輕鬆鬆讓玩家秒拿3隻武將，快樂開局；首次儲值任意金額，就可以獲得五虎上將-馬超，讓玩家能一馬當先、無往不利；達指定額度還能獲得著名的女武將黃月英、甄姬、小喬三選一，最大獎勵-神秘傳奇武將等著玩家招募，對戰力有一定追求的玩家，可千萬不要錯過！

活動期間更有多項福利好康大放送，不僅有每日資源限時折扣、酒館招募送高級招募令和信物包、收集特定武將還可領取銀幣獎勵，如此豐富的活動內容，可以感受到營運團隊的用心與誠意！

兩日登入送孫尚香，七日登入送夏侯淵！（gamebase）

就在今天！台港澳雙版本正式上線

《全民小小兵》雙版本於今日在台港澳三區正式上線，也因為眾多玩家的熱情支持，預熱活動於上線前突破 10 萬人門檻，官方將於全服發放銀幣*10萬、金幣*800、高級招募令*5等多項珍貴資源與稀有禮包。更多詳細活動請至官方粉絲團或遊戲內查詢。

百萬小兵與你戰在一起！台港澳雙版本正式上線（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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