三消益智《Audition with Puzzle》手遊2019年內推出

【Audition with Puzzle 三消手遊】韓國 HanbitSoft 宣布，為慶祝 PC 人氣線上遊戲《Audition 勁舞團》營運滿 15 周年，將於 2019 年在手機平台上推出一款活用《勁舞團》IP 開發製作的三消益智遊戲《Audition with Puzzle》登場，目前本作開發進度約為 60％左右。

《Audition with Puzzle》為一款將《Audition 勁舞團》最為人所稱道的爽快節奏動作玩法與社群功能，搭配三消益智玩法相結合的《勁舞團》系列新作，遊戲中除了保留如之前線上版那樣，連續拿到「Petfect」判定分數就會不斷提升的 Combo 玩法設計之外，還收錄豐富的舞蹈造型設計，讓玩家們每次消去方塊時，都能欣賞到華麗爽快的演出特效。

而且在這次遊戲中，除了單人模式外，還特地搭載了可以與其他玩家對戰的多人連線對戰模式玩法，玩家們還可以利用遊戲內獲得的通貨來購買各種服裝道具，幫自己的角色改變外型進行打扮，讓自己的角色外觀更加與眾不同！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO