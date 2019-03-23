《高分少女》OVA上映會主演聲優到場　第二期預計10月開播

動畫版《高分少女》第二期預計將在今年十月開播，以押切蓮介漫畫改編的動畫作品《高分少女》在今（21）日於東京舉辦第13集到 15 集的上映會，同時主演聲優天崎滉平（飾 矢口春雄）、鈴代紗弓（飾 大野晶）、廣瀨有紀（飾 日高小春）也出席了上映會後的Talkshow。

在觀看完OVA集數後，天崎對於第14集中與小春進行遊戲對決的春雄，有許多無話可說的場景相當印象深刻，因為這時候既不能用語言表達自己的心情，又必須要用演技詮釋角色的內心，在演出上相當困難，他也覺得能體會在本篇中完全都沒有說過話、飾演大野晶的鈴代紗弓的辛苦了。《高分少女》的賣點就是劇中出現的遊戲畫面都是實際遊玩畫面，這次 OVA 中所出現的遊戲有《純愛手札～forever with you～》以及《RPG製作大師 SUPER DANTE》，在製作中當然同樣是請J.C.STAFF使用原本的遊戲畫面放入作品中，相信這兩款遊戲也是許多人心中永不褪色的回憶。

在重大發表環節中，畫面呈現格鬥遊戲中倒數並且詢問是否要續命的畫面，聲優安元洋貴飾演的快打旋風角色蓋爾則對春雄大聲喊話：「不能放棄啊，春雄！」選擇了「YES」之後，畫面便跳出「動畫第二期決定製作」的字樣，全場觀眾也給予掌聲及驚喜的呼喊。動畫製作人鶴岡信哉先生表示《高分少女》不只是受到日本觀眾的喜愛，海外各國玩過遊戲的玩家也對這部作品有相當深厚的感情，二期動畫將會進行到漫畫的最終回，也請所有觀眾們好好期待。《高分少女》第二期預計將在今年十月開播。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO