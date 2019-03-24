最新PS4移植人氣海戰RPG　《碧藍航線》手遊確定日本發售日

日本Compile Heart預定於2019年在PS4主機上發售推出，以人氣手遊《碧藍航線》世界觀為題材，除日本外也將會於2019年秋天在台灣推出繁體中文版，由Felistella所開發的進擊海戰RPG《碧藍航線Crosswave》（Azur Lane Crosswave／アズールレーン クロスウェーブ），官方正式宣布將決定於2019年8月29日在日本推出上市，定價普通版8,424日圓（約港幣597元），DL下載版7,560日圓（約港幣535元），內含視覺美術書、原聲CD與特製Ｑ版公仔的豪華限定版則是13,824日圓。

本作為一款以人氣手遊《Azur Lane碧藍航線》世界觀為題材，網羅《碧藍航線》眾多人氣艦娘角色與遊戲版原創人物登場的海戰進擊RPG遊戲。在遊戲中，除了將會配合PS4主機規格提供玩家們更加精細美麗的3D人物模組與舞台環境、戰鬥演出之外，也將會有不同於手機版的全新冒險故事劇情，玩家們將透過「白鷹（ユニオン）／皇家（ロイヤル）／鐵血（鉄血）／重櫻（重桜）」4大陣營共同舉辦的「合同大演習」，與各式各樣的美少女們相遇，並在PS4主機上體驗手機版所沒有的全新視覺與故事雙重享受與冒險樂趣！

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而在這次的介紹裏，官方也特地為玩家們公開了本次PS4版的新參戰人物角色最新情報畫面，喜歡《碧藍》的粉絲們，不妨現在就趕快先來確認欣賞看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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