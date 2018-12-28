《碧藍航線Crosswave》進擊海戰RPG最新遊戲系統影片公開

遊戲動漫
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日本Compile Heart預定於2019年在PS4主機上發售推出，以人氣手遊《碧藍航線》世界觀為題材的進擊海戰RPG《碧藍航線 Crosswave》（Azur Lane Crosswave／アズールレーン クロスウェーブ），官方特地公開由重櫻艦隊「綾波」擔任旁白，來為玩家們介紹包括關卡場景、3D射擊戰鬥等遊戲各種特色系統的最新宣傳影片要給玩家們確認欣賞。

在這款以人氣手機遊戲《碧藍航線》世界觀為題材的進擊海戰RPG中，除了將之前《碧藍航線》眾多人氣角色們以更加精細美麗的3D模組再度收錄登場之外，也將收錄全新的角色登場，搭配全語音配音演出，全新的搭配BGM配樂，與玩家們一起展開不同於手機版的海上冒險戰鬥；而且除了遊戲主線之外，當玩家們滿足特定條件，還可以開啟角色們各自專屬的支線劇情，或是在拍照模式中拍攝角色們各種可愛模樣，也讓遊戲趣味性更加增添許多！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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