【傳說對決】台港玩家大決鬥　《Garena極速領域》爭奪街區車王

【Garena · 傳說對決】《Garena 極速領域》於 3 月 23 日下午在台灣、香港等 40 個地點舉辦「街區車王」活動，吸引數千名玩家到場參加，台港玩家一起決鬥！

《Garena 極速領域》於 3 月 23 日下午在台灣、香港等 40 個地點舉辦「街區車王」活動，吸引數千名玩家到場參加，現場挑戰指定賽道，活動時間 4 小時內成績最快者，即成為該地車王，還能獨得《Garena 極速領域》稀有虛寶 - 永久A車銀河戰艦！

遍及全台，橫跨海外！澎湖與香港玩家，一同熱情開飆

《Garena 極速領域》為了回饋百萬玩家，全台所有縣市都有舉辦活動，包含台中的「市政北七路車王」、彰化的「摸乳巷車王」，更在澎湖也設點安排「海洋地質公園車王」。除此之外，在香港玩家的熱情參加，「九龍寨城公園車王」與「銅鑼灣廣場車王」的競爭顯得更是激烈！

40 名「街區車王」，脫穎而出！競速賽事，即將展開！

在歷經整個下午千名玩家的挑戰下，最後 40 位「街區車王」終於產生。雙北有位玩家一共奪下了 3 個車王稱號，更有一位玩家在高雄 5 個點當中拿下4個車王頭銜，可謂稱霸高雄的飆速達人！這 40 位車王除了獲得《Garena 極速領域》提供的稀有虛寶永久 A 車 - 銀河戰艦外，更在玩家們的心目中樹立了無價的車王地位。廣大賽車手的支持是《Garena 極速領域》營運團隊宣示開始舉辦賽事的強心針，除了預計 4 月將舉辦線上賽事、6 月舉辦線下賽事外，更在 8 月將進行海外賽事，廣邀各路車手，成為「世界車王」，挑戰高額獎金！

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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