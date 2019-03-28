戰遊網（Wargaming）正式宣布，旗下人氣海戰主題手遊《戰艦世界：閃擊戰》及上海悠星手遊代表《碧藍航線》將攜手合作推出一系列聯名戰艦，兩款皆為受到 20 世紀早期至中期海戰級戰艦啟發的手遊，將為航海增添全新風貌。

3 月 26 日起，八艘《碧藍航線》的戰艦將加入戰艦行列並一一推出供玩家選擇，而每一艘戰艦也會擁有獨特的未來風格迷彩以及《碧藍航線》指揮官，分別為：

．Prinz Eugen，VIII 階德國巡洋艦

．Graf Zeppelin，VII 階德國航空母艦

．Graf Spee，VI 階德國巡洋艦

．Scharnhorst，VII 階德國戰鬥艦

．Indianapolis，VII 階美國巡洋艦

．Kaga，VII 階日本航空母艦

．Belfast，VII 階英國巡洋艦

．Tirpitz，VIII 階德國戰鬥艦

《戰艦世界：閃擊戰》X《碧藍航線》 攜手推出聯名戰艦（gamebase）

《戰艦世界：閃擊戰》資深產品經理 Nad Adjir 表示：「跟《碧藍航線》的合作讓戰艦不僅增加了視覺美感，也讓戰艦在航海上更脫穎而出。就因為《碧藍航線》及《戰艦世界：閃擊戰》皆是於手遊而且著重於船隻，這樣的合作關係太完美不過了，也希望未來的合作關係繼續蓬勃，推出更多《碧藍航線》風格的戰艦給玩家們。」

上海悠星發行總監 Ryan Qin 表示：「當我們聽到《戰艦世界：閃擊戰》正式加入手遊市場，我們感到非常興奮，並期待能延續之前與《戰艦世界》的合作關係，做進一步的延伸，儘管我們所呈現的藝術風格可能不太相同，但我們對海軍歷史及戰艦的熱情程度絕對相同！」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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