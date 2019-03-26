【創意無限】走樣初音、線條人像　Twitter掀超求其繪畫熱有因…

美術設計與插畫師經常被當免費勞工，工作不被尊重，早前香港便有人以$1000聘請美術設計40頁版面的無理要求。這些情況同樣在日本發生，最近Twitter便發起「無償依賴」式繪畫挑戰，將「唔收錢繪畫技法」發揮到淋漓盡致！

「無償依賴」式繪畫現正於Twitter大熱。

免費可以但超求其

最近Twitter非常流行的「無償依賴」式繪畫Challenge，原Tag為「まぁ別に無償依頼してもいいけど無償と有償でこれだけ変わることだけ覚えておいてくれよなっていうテンプレ 」，意思是「免費被拜託繪畫是可以但留意返同收費繪畫成品有所不同的模板」，以超求其、勁搞笑的風格被網友瘋傳，大家紛紛嚷著要求畫無償初音、無償高達等。

當機體變成生殖器

要上載「無償依賴」繪畫有一定格式，一般是黑底、最上方是原Tag、右邊是付費原圖「有償依賴」、左邊是免費繪畫「無償依賴」，現在網上充斥很多非常具創意的作品，如產品圖、環境圖、建築圖等，部份畫師更會寫上完成作品所需的時間。「無償依賴」作品都有共通點，就是：線條簡單、畫風隨便、但笑點無窮！另外也有動畫角色如初音在免費時會突然胸變細，也有人將機體畫成生殖器官模樣……

「無償依賴」大作（按圖欣賞）：

+ 7 + 6 + 5

人人都可「無償依賴」

「無償依賴」式繪畫即使不是畫師都可以玩！玩法好簡單，就是以最簡單快捷的方法完成繪畫，不過時間和技巧還是其次，最重要是心態，繪畫者必須抱持「我被人以免費價錢拜託畫畫」的心態來進行，那麼完成品便自然浸透著一股獨特的「免費」風味！