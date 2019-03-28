發行商傑仕登宣布，由 Idea Factory / Compile Heart 開發，硬派戰略動作角色扮演遊戲《Arc of Alchemist 世界終焉的物語》，預計將於 2019 年 6 月 20 日發售 PS4 繁體中文版。

本作特別邀請了創造眾多名作 RPG，且在遊戲業界享有盛名的諸位創作者，一同打造這充滿魅力的世界，參與的豪華陣容如下：



1、《Final Fantasy》系列人物、世界觀概念設定─天野喜孝 老師

2、《極限凸旗 七海賊》角色設定─MOTA（モタ）老師

3、《復活邪神》系列戰鬥、系統統括─小泉今日治 先生

4、《428被封鎖的澀谷》腳本─北島行德 老師

遊戲中於探索區域遭遇敵人，會無接縫進入戰鬥。主要將操作主角，以最多三人的隊伍進行戰鬥。主角以外的隊伍成員，會按照事前設定好的隊形與指示，配合情況自動展開行動。

《Arc of Alchemist 世界終焉的物語》6月發售繁中版（gamebase）

+ 3 + 2

隊伍成員的角色具有攻擊、防禦、回復等個別擅長不同領域。也能藉由各自裝備的劍、槍、短劍、杖、魔導書、斧、弓箭、炸彈八種武器，改變戰鬥中使出的動作，每位角色能裝備的武器種類也都不同。為了在戰鬥中取勝，根據戰鬥對手改變隊伍成員及武器組合非常重要。角色們的固有「奧義」技能，也將是扭轉戰局的關鍵。同時主角也可以使用古代鍊金器具「魯納裝置」，來改變自然環境變化，進而幫助遊戲的推進。

本作也擁有據點發展要素。據點裡能買賣／交換武具、道具，或取得的素材。隨著遊戲進行，興建各種設施發展據點，就會增加能購買的武器及道具種類，或強化角色的能力。另外，據點發展到某種程度，就能在探索區域內使用營地，不需回到據點就能替換隊伍成員或回復寶石可使用次數等功能。

故事簡介

陷入沙漠化的地球。因持續枯竭的資源，人們爆發了數次戰爭，眾人們也預見了人類即將滅亡。在這絕望狀況下，不但為了補充資源而發展了鍊金術，各地小國也將希望寄託在古老傳說中，拯救人類的「偉大力量」，而開始對「起源沙漠」展開調查。但沙漠中潛伏的機械陷阱與守護「偉大力量」的戰鬥兵器「機械人偶」，無情地一而再再而三阻擋了調查團。

主角奎茵・布雷茲福特是年輕優秀的王國調查團指揮官，雖對「偉大力量」這類神話產物抱持疑問，但為了相信其存在的人們，將運用的古代鍊金器具「魯納裝置」，進行「起源沙漠」的調查，而故事也就此展開…….

產品資訊

遊戲名稱：Arc of Alchemist世界終焉的物語

遊戲原名：アークオブアルケミスト

遊戲類型：硬派戰略動作RPG

開發商：Idea Factory / Compile Heart

亞洲總發行：傑仕登股份有限公司

香港代理商：Game Source Entertainment

對應平台：PlayStation 4

發售日期：2019年6月20日

建議售價：新台幣1690元；港幣428元

語音：日文

字幕：繁體中文

年齡分級：輔12級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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