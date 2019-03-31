【機戰T攻略．隱藏攻略】全強化部件資料／隱藏道具取得

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【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】除了隱藏機體外，還有不少隱藏強化部件，下文為大家列出所有全強化部件資料外，亦會提供一些較罕見珍貴的強化部件取得方法連結，幫肋大家完成遊戲。

光子力3D印表機、動力裝甲 
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光子力3D印表機：己軍行動開始時如果EN在最大值的60%以上，彈藥回覆至最大值。
動力裝甲：攻擊力+555，最大HP+555，裝甲+555，EN最大值+55，出擊時氣力+5。

 

超級機器人大戰T（機戰T）攻略專頁 （按此前往專區）

妖精的守護、追加機械臂
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妖精的守護：SP最大值+20，氣力上限+10，出擊時氣力+10。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
追加機械臂：攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在5500。另外，對所持武器攻擊力5500以上的機體，以及合體攻擊將無效果。

追加機械臂+
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追加機械臂+：攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在6000。另外，對所持武器攻擊力6000以上的機體，以及合體攻擊將無效果。

Ｖ晶體、航海護身符
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Ｖ晶體：武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。
航海護身符：SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。

Ｘ寶劍、Ｘ寶盾
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Ｘ寶劍：武器攻擊力+100，命中修正效果+20，暴擊修正效果+20。
Ｘ寶盾：HP最大值+500，EN最大值+50，裝甲+100，運動性+15。

氣旋推進器、拓樸瞄準器、馬克士威馬達、T-點火裝置、T-強化模組、VTX員工守則
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氣旋推進器：移動力+2，裝備使所有攻擊損傷值減輕1000的力場。使用力場時EN會消耗5。
拓樸瞄準器：瞄準值+20，暴擊修正效果+20，使機體、武器的所有地形適應變成A。
馬克士威馬達：運動性+20，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1，使機體、武器的所有地形適應變成A。
T-點火裝置：移動力+2。出擊時ExC+2，出擊時氣力+10。
T-強化模組：武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。
VTX員工守則：SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。

全強化部件資料
名稱 效能
推進器 移動力+1。
強化推進器 移動力+2。
超電導馬達 移動力+1，運動性+10。
磁性覆膜 運動性+10。
強化用靈光筋肉 運動性+20。
精密瞄準鏡頭 瞄準值+10。
昆特製感應器 瞄準值+20。
狙擊套件 暴擊修正效果+20。
高性能雷達 地圖兵器及射程1以外的武器射程+1。
高精度感應系統 瞄準值+20，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1。
哈囉 移動力+2，運動性、瞄準值+25，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1。
妖精的守護 SP最大值+20，氣力上限+10，出擊時氣力+10。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
複合裝甲 HP最大值+500，裝甲+100。
混合式裝甲 HP最大值+1000，裝甲+150。
G-ER流體 HP最大值+1500，裝甲+200，移動力+1。
超合金Z HP最大值+1200，裝甲+250，己軍行動開始時EN回覆最大值的10%。
超合金NZ HP最大值+1700，裝甲+350，己軍行動開始時EN回覆最大值的10%。
輔助GS驅動器 EN最大值+150。己軍行動開始時EN回覆最大值的20%。
小型星辰面板 己軍行動開始時EN回覆最大值的20%。
防護力場 裝備使所有攻擊損傷值減輕1000的防護罩。使用防護罩時EN會消耗5。
歐德沙姆製護目鏡 氣力130以上，於己軍行動階段開始時，施加精神指令「必中」。
勇者之證 運動性+25，裝甲+250，每一個地圖可施加一次精神指令「勇氣」。
鋼之魂 運動性+25，裝甲+250，每一個地圖可施加一次精神指令「魂」。
奇蹟之證 武器的攻擊力+200，移動力+2，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1，每一個地圖僅發生奇蹟一次。
飛行模組 使機體、武器的地形適應變成空S。「專用」類型以外的機體取得移動類型「空」。
噴射模組 使機體、武器的地形適應變成宇宙S。
陸地模組 使機體、武器的地形適應變成陸S。「專用」類型以外的機體取得移動類型「陸」。
水中模組 使機體、武器的地形適應變成海S。「專用」類型以外的機體取得移動類型「水」。
米諾夫斯基驅動器 使機體、武器的地形適應變成空S，移動力+2。「專用」類型以外的機體取得移動類型「空」。
A-適配器 使機體、武器的所有地形適應變成A。
S-適配器 使機體、武器的所有地形適應變成S。
增裝燃料槽 自機EN回覆250。一個地圖僅限使用一次。
彈藥筒 自機彈藥完全回覆。一個地圖僅限使用一次。
補修套件 自機HP回覆6000。一個地圖僅限使用一次。
超級補修套件 自機HP、EN、彈藥完全回覆。一個地圖僅限使用一次。
牡蠣雞尾酒 出擊時氣力+5。一個地圖僅限解除一次正駕駛員的狀態異常。
郁惠的點心 駕駛員的SP回覆20。一個地圖僅限使用一次。
火星飯 駕駛員的SP回覆60。一個地圖僅限使用一次。
老大拉麵 駕駛員的SP回覆100。一個地圖僅限使用一次。
腎上腺素 出擊時氣力+5。
氣力反應器 出擊時氣力+10。
激鋼人精神 氣力上限+10，出擊時氣力+10。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
洗牌同盟之魂 氣力上限+20，從出擊的第1回合開始正駕駛員的氣力每回合+5。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
外部重力波天線 能夠接收「重力波光束」。另外，具有特殊能力「重力波光束」的機體無法獲得效果。
1比1恰姆人偶 每移動1格，正駕駛員的SP回覆1。
因果律操作裝置 命中率70%以上的攻擊將變成必中，敵方命中率30%以下的攻擊一定能夠閃避。
骷髏旗 正駕駛員的SP每回合回覆10。
演算支援 所有事情的有利發生機率+10%。
攻擊裝備T 武器攻擊力+100，命中修正效果+20，暴擊修正效果+20。
防禦裝備T HP最大值+500，EN最大值+50，裝甲+100，運動性+15。
VTX工作手冊 擊墜敵人時，獲得TacP變成1.5倍。瞄準值+15，運動性+15。獲得TacP增加的效果無法與其他零件累加。
VTX戰技手冊 武器攻擊力+200，運動性+20，武器EN消耗量變成平常的90%。
追加機械臂 攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在5500。另外，對所持武器攻擊力5500以上的機體，以及合體攻擊將無效果。
追加機械臂+ 攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在6000。另外，對所持武器攻擊力6000以上的機體，以及合體攻擊將無效果。
動力裝甲 攻擊力+555，最大HP+555，裝甲+555，EN最大值+55，出擊時氣力+5。
聖女武神之火 所有我方單位的EN回覆最大值的50%。一個地圖僅限使用一次。
艾斯庫多的碎片 根據現在的ExC數，每點使攻擊力上昇100。另外，攻擊力最大可以上昇到500。
光子力3D印表機 己軍行動開始時如果EN在最大值的60%以上，彈藥回覆至最大值。
生化裝甲 HP最大值+1500，裝甲+300，己軍行動開始時HP、EN回覆最大值的10%。
氣旋推進器 移動力+2，裝備使所有攻擊損傷值減輕1000的力場。使用力場時EN會消耗5。
拓樸瞄準器 瞄準值+20，暴擊修正效果+20，使機體、武器的所有地形適應變成A。
馬克士威馬達 運動性+20，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1，使機體、武器的所有地形適應變成A。
T-點火裝置 移動力+2。出擊時ExC+2，出擊時氣力+10。
T-強化模組 武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。
VTX員工守則 SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。
鋼鐵徽章 戰鬥時獲得經驗值2倍。效果可與精神指令「努力」累加。
青銅徽章 正駕駛員的SP每回合回覆15。效果可與特殊技能等累加。
白銀徽章 擊墜敵人時，獲得TacP變成2倍。獲得TacP增加的效果無法與其他零件累加。
黃金徽章 擊墜敵人時，獲得資金變成2倍。效果可與精神指令「幸運」累加，但無法與其他強化零件累加。
白金徽章 行動次數+1。
Ｖ晶體 武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。
航海護身符 SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。
Ｘ寶劍 武器攻擊力+100，命中修正效果+20，暴擊修正效果+20。
Ｘ寶盾 HP最大值+500，EN最大值+50，裝甲+100，運動性+15。
戰士獎章 氣力上限+30。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
夸克加速器 移動力+1，武器攻擊力+200，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1。
救援組件 裝備修理裝置、補給裝置。
指揮總站 附加特殊技能「指揮官」L4效果。
全效覆膜裝甲

HP最大值+1500，裝甲+300，使特殊攻擊武器的效果（裝甲▼等）失效。
近戰輔助器 格鬥武器攻擊力+300，移動力+2。
槍戰輔助器 射擊武器攻擊力+300，地圖兵器及射程1以外的武器射程+2。
全方位防禦系統 使連續目標修正效果、圍攻效果失效。裝備力場「防護力場」。附加特殊技能「精神抗性」效果。
螺旋效應器 所有武器攻擊力+300，並附加忽略尺寸修正效果及貫穿防護罩效果。
射程增幅器 地圖兵器以外的武器射程+2。效果亦適用於射程1的武器。
渦輪穿透機 移動力+3，移動時可忽略EN消耗量及地形影響。
範圍修復系統 相鄰的我方與自機HP回覆5000，EN回覆100。一個地圖僅限使用一次。
超絕動力爐 己軍行動開始時EN回覆至最大值。
超絕裝彈機 己軍行動開始時彈藥回覆至最大值。
資金採集器 於地圖上每移動1格獲得資金500。
法師運算器 運動性、瞄準值+25，獲得經驗值、資金、TacP變成1.25倍。增加的效果無法與其他零件累加。
氣場轉化器 氣力150以上，擊墜敵人時，獲得資金、TacP變成2倍。增加的效果無法與其他零件累加。
SP擷取器 擊墜敵人時正駕駛員的SP回覆10。即使擊墜數架敵人，效果仍無法累加。
活力下降系統 對所有敵人施加精神指令「乏力」。一個地圖僅限使用一次。
精神回覆器 出擊時正駕駛員的SP變成最大值。
黃金遺產 附加精神指令「希望」。一個地圖僅限使用一次。
勝利回合 在一回合內，獲得造成損傷1.3倍，受到損傷0.7倍的效果。一個地圖僅限使用一次。
ExC增幅 在地圖上ExC+5。一個地圖僅限使用一次。
長距離衝擊 對於離自機7格以上的單位，造成損傷變1.1倍。但以地圖兵器進行攻擊不算。
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