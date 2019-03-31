【機戰T攻略．隱藏攻略】全強化部件資料／隱藏道具取得

【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】除了隱藏機體外，還有不少隱藏強化部件，下文為大家列出所有全強化部件資料外，亦會提供一些較罕見珍貴的強化部件取得方法連結，幫肋大家完成遊戲。

光子力3D印表機、動力裝甲

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光子力3D印表機：己軍行動開始時如果EN在最大值的60%以上，彈藥回覆至最大值。

動力裝甲：攻擊力+555，最大HP+555，裝甲+555，EN最大值+55，出擊時氣力+5。

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妖精的守護、追加機械臂

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妖精的守護：SP最大值+20，氣力上限+10，出擊時氣力+10。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。

追加機械臂：攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在5500。另外，對所持武器攻擊力5500以上的機體，以及合體攻擊將無效果。

追加機械臂+

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追加機械臂+：攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在6000。另外，對所持武器攻擊力6000以上的機體，以及合體攻擊將無效果。

Ｖ晶體、航海護身符

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Ｖ晶體：武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。

航海護身符：SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。

Ｘ寶劍、Ｘ寶盾

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Ｘ寶劍：武器攻擊力+100，命中修正效果+20，暴擊修正效果+20。

Ｘ寶盾：HP最大值+500，EN最大值+50，裝甲+100，運動性+15。

氣旋推進器、拓樸瞄準器、馬克士威馬達、T-點火裝置、T-強化模組、VTX員工守則

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氣旋推進器：移動力+2，裝備使所有攻擊損傷值減輕1000的力場。使用力場時EN會消耗5。

拓樸瞄準器：瞄準值+20，暴擊修正效果+20，使機體、武器的所有地形適應變成A。

馬克士威馬達：運動性+20，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1，使機體、武器的所有地形適應變成A。

T-點火裝置：移動力+2。出擊時ExC+2，出擊時氣力+10。

T-強化模組：武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。

VTX員工守則：SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。