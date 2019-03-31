【機戰T攻略．隱藏攻略】全強化部件資料／隱藏道具取得

【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】除了隱藏機體外，還有不少隱藏強化部件，下文為大家列出所有全強化部件資料外，亦會提供一些較罕見珍貴的強化部件取得方法連結，幫肋大家完成遊戲。
光子力3D印表機、動力裝甲
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光子力3D印表機：己軍行動開始時如果EN在最大值的60%以上，彈藥回覆至最大值。
動力裝甲：攻擊力+555，最大HP+555，裝甲+555，EN最大值+55，出擊時氣力+5。
妖精的守護、追加機械臂
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妖精的守護：SP最大值+20，氣力上限+10，出擊時氣力+10。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
追加機械臂：攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在5500。另外，對所持武器攻擊力5500以上的機體，以及合體攻擊將無效果。
追加機械臂+
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追加機械臂+：攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在6000。另外，對所持武器攻擊力6000以上的機體，以及合體攻擊將無效果。
Ｖ晶體、航海護身符
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Ｖ晶體：武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。
航海護身符：SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。
Ｘ寶劍、Ｘ寶盾
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Ｘ寶劍：武器攻擊力+100，命中修正效果+20，暴擊修正效果+20。
Ｘ寶盾：HP最大值+500，EN最大值+50，裝甲+100，運動性+15。
氣旋推進器、拓樸瞄準器、馬克士威馬達、T-點火裝置、T-強化模組、VTX員工守則
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氣旋推進器：移動力+2，裝備使所有攻擊損傷值減輕1000的力場。使用力場時EN會消耗5。
拓樸瞄準器：瞄準值+20，暴擊修正效果+20，使機體、武器的所有地形適應變成A。
馬克士威馬達：運動性+20，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1，使機體、武器的所有地形適應變成A。
T-點火裝置：移動力+2。出擊時ExC+2，出擊時氣力+10。
T-強化模組：武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。
VTX員工守則：SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。
|名稱
|效能
|推進器
|移動力+1。
|強化推進器
|移動力+2。
|超電導馬達
|移動力+1，運動性+10。
|磁性覆膜
|運動性+10。
|強化用靈光筋肉
|運動性+20。
|精密瞄準鏡頭
|瞄準值+10。
|昆特製感應器
|瞄準值+20。
|狙擊套件
|暴擊修正效果+20。
|高性能雷達
|地圖兵器及射程1以外的武器射程+1。
|高精度感應系統
|瞄準值+20，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1。
|哈囉
|移動力+2，運動性、瞄準值+25，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1。
|妖精的守護
|SP最大值+20，氣力上限+10，出擊時氣力+10。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
|複合裝甲
|HP最大值+500，裝甲+100。
|混合式裝甲
|HP最大值+1000，裝甲+150。
|G-ER流體
|HP最大值+1500，裝甲+200，移動力+1。
|超合金Z
|HP最大值+1200，裝甲+250，己軍行動開始時EN回覆最大值的10%。
|超合金NZ
|HP最大值+1700，裝甲+350，己軍行動開始時EN回覆最大值的10%。
|輔助GS驅動器
|EN最大值+150。己軍行動開始時EN回覆最大值的20%。
|小型星辰面板
|己軍行動開始時EN回覆最大值的20%。
|防護力場
|裝備使所有攻擊損傷值減輕1000的防護罩。使用防護罩時EN會消耗5。
|歐德沙姆製護目鏡
|氣力130以上，於己軍行動階段開始時，施加精神指令「必中」。
|勇者之證
|運動性+25，裝甲+250，每一個地圖可施加一次精神指令「勇氣」。
|鋼之魂
|運動性+25，裝甲+250，每一個地圖可施加一次精神指令「魂」。
|奇蹟之證
|武器的攻擊力+200，移動力+2，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1，每一個地圖僅發生奇蹟一次。
|飛行模組
|使機體、武器的地形適應變成空S。「專用」類型以外的機體取得移動類型「空」。
|噴射模組
|使機體、武器的地形適應變成宇宙S。
|陸地模組
|使機體、武器的地形適應變成陸S。「專用」類型以外的機體取得移動類型「陸」。
|水中模組
|使機體、武器的地形適應變成海S。「專用」類型以外的機體取得移動類型「水」。
|米諾夫斯基驅動器
|使機體、武器的地形適應變成空S，移動力+2。「專用」類型以外的機體取得移動類型「空」。
|A-適配器
|使機體、武器的所有地形適應變成A。
|S-適配器
|使機體、武器的所有地形適應變成S。
|增裝燃料槽
|自機EN回覆250。一個地圖僅限使用一次。
|彈藥筒
|自機彈藥完全回覆。一個地圖僅限使用一次。
|補修套件
|自機HP回覆6000。一個地圖僅限使用一次。
|超級補修套件
|自機HP、EN、彈藥完全回覆。一個地圖僅限使用一次。
|牡蠣雞尾酒
|出擊時氣力+5。一個地圖僅限解除一次正駕駛員的狀態異常。
|郁惠的點心
|駕駛員的SP回覆20。一個地圖僅限使用一次。
|火星飯
|駕駛員的SP回覆60。一個地圖僅限使用一次。
|老大拉麵
|駕駛員的SP回覆100。一個地圖僅限使用一次。
|腎上腺素
|出擊時氣力+5。
|氣力反應器
|出擊時氣力+10。
|激鋼人精神
|氣力上限+10，出擊時氣力+10。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
|洗牌同盟之魂
|氣力上限+20，從出擊的第1回合開始正駕駛員的氣力每回合+5。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
|外部重力波天線
|能夠接收「重力波光束」。另外，具有特殊能力「重力波光束」的機體無法獲得效果。
|1比1恰姆人偶
|每移動1格，正駕駛員的SP回覆1。
|因果律操作裝置
|命中率70%以上的攻擊將變成必中，敵方命中率30%以下的攻擊一定能夠閃避。
|骷髏旗
|正駕駛員的SP每回合回覆10。
|演算支援
|所有事情的有利發生機率+10%。
|攻擊裝備T
|武器攻擊力+100，命中修正效果+20，暴擊修正效果+20。
|防禦裝備T
|HP最大值+500，EN最大值+50，裝甲+100，運動性+15。
|VTX工作手冊
|擊墜敵人時，獲得TacP變成1.5倍。瞄準值+15，運動性+15。獲得TacP增加的效果無法與其他零件累加。
|VTX戰技手冊
|武器攻擊力+200，運動性+20，武器EN消耗量變成平常的90%。
|追加機械臂
|攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在5500。另外，對所持武器攻擊力5500以上的機體，以及合體攻擊將無效果。
|追加機械臂+
|攻擊力最高的武器，攻擊力將固定在6000。另外，對所持武器攻擊力6000以上的機體，以及合體攻擊將無效果。
|動力裝甲
|攻擊力+555，最大HP+555，裝甲+555，EN最大值+55，出擊時氣力+5。
|聖女武神之火
|所有我方單位的EN回覆最大值的50%。一個地圖僅限使用一次。
|艾斯庫多的碎片
|根據現在的ExC數，每點使攻擊力上昇100。另外，攻擊力最大可以上昇到500。
|光子力3D印表機
|己軍行動開始時如果EN在最大值的60%以上，彈藥回覆至最大值。
|生化裝甲
|HP最大值+1500，裝甲+300，己軍行動開始時HP、EN回覆最大值的10%。
|氣旋推進器
|移動力+2，裝備使所有攻擊損傷值減輕1000的力場。使用力場時EN會消耗5。
|拓樸瞄準器
|瞄準值+20，暴擊修正效果+20，使機體、武器的所有地形適應變成A。
|馬克士威馬達
|運動性+20，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1，使機體、武器的所有地形適應變成A。
|T-點火裝置
|移動力+2。出擊時ExC+2，出擊時氣力+10。
|T-強化模組
|武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。
|VTX員工守則
|SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。
|鋼鐵徽章
|戰鬥時獲得經驗值2倍。效果可與精神指令「努力」累加。
|青銅徽章
|正駕駛員的SP每回合回覆15。效果可與特殊技能等累加。
|白銀徽章
|擊墜敵人時，獲得TacP變成2倍。獲得TacP增加的效果無法與其他零件累加。
|黃金徽章
|擊墜敵人時，獲得資金變成2倍。效果可與精神指令「幸運」累加，但無法與其他強化零件累加。
|白金徽章
|行動次數+1。
|Ｖ晶體
|武器攻擊力+200，使機體、武器的所有地形適應變成A。
|航海護身符
|SP最大值+20。正駕駛員的SP每回合回覆10。
|Ｘ寶劍
|武器攻擊力+100，命中修正效果+20，暴擊修正效果+20。
|Ｘ寶盾
|HP最大值+500，EN最大值+50，裝甲+100，運動性+15。
|戰士獎章
|氣力上限+30。氣力上限上昇效果無法與其他零件累加。
|夸克加速器
|移動力+1，武器攻擊力+200，地圖兵器及射程1以外的武器射程+1。
|救援組件
|裝備修理裝置、補給裝置。
|指揮總站
|附加特殊技能「指揮官」L4效果。
|全效覆膜裝甲
|
HP最大值+1500，裝甲+300，使特殊攻擊武器的效果（裝甲▼等）失效。
|近戰輔助器
|格鬥武器攻擊力+300，移動力+2。
|槍戰輔助器
|射擊武器攻擊力+300，地圖兵器及射程1以外的武器射程+2。
|全方位防禦系統
|使連續目標修正效果、圍攻效果失效。裝備力場「防護力場」。附加特殊技能「精神抗性」效果。
|螺旋效應器
|所有武器攻擊力+300，並附加忽略尺寸修正效果及貫穿防護罩效果。
|射程增幅器
|地圖兵器以外的武器射程+2。效果亦適用於射程1的武器。
|渦輪穿透機
|移動力+3，移動時可忽略EN消耗量及地形影響。
|範圍修復系統
|相鄰的我方與自機HP回覆5000，EN回覆100。一個地圖僅限使用一次。
|超絕動力爐
|己軍行動開始時EN回覆至最大值。
|超絕裝彈機
|己軍行動開始時彈藥回覆至最大值。
|資金採集器
|於地圖上每移動1格獲得資金500。
|法師運算器
|運動性、瞄準值+25，獲得經驗值、資金、TacP變成1.25倍。增加的效果無法與其他零件累加。
|氣場轉化器
|氣力150以上，擊墜敵人時，獲得資金、TacP變成2倍。增加的效果無法與其他零件累加。
|SP擷取器
|擊墜敵人時正駕駛員的SP回覆10。即使擊墜數架敵人，效果仍無法累加。
|活力下降系統
|對所有敵人施加精神指令「乏力」。一個地圖僅限使用一次。
|精神回覆器
|出擊時正駕駛員的SP變成最大值。
|黃金遺產
|附加精神指令「希望」。一個地圖僅限使用一次。
|勝利回合
|在一回合內，獲得造成損傷1.3倍，受到損傷0.7倍的效果。一個地圖僅限使用一次。
|ExC增幅
|在地圖上ExC+5。一個地圖僅限使用一次。
|長距離衝擊
|對於離自機7格以上的單位，造成損傷變1.1倍。但以地圖兵器進行攻擊不算。