宣傳官H氏情報曝光！EDF 未發表新作洩密影像限期公開？

隨著 4 月 1 日到來，日本 D3 Publisher 也特地限期公開一款未發表新作的最新獨佔洩密影片，至於這款未公開新作遊戲很可能就是官方旗下人氣動作射擊遊戲《地球防衛軍》系列最新作《月面防衛軍》？

據官方表示，本次釋出的影片，為自稱為外來生物學者的 EDF（《地球防衛軍》系列登場的地球防衛軍單位）宣傳官的Ｈ氏（33 歲）所流出的情報，影片中收錄了新作中登場的新巨大生物與 EDF 多款新兵器、新故事，以及Ｈ氏自己獨自入手的未發表情報等最新訊息。附帶一提，據熟悉 EDF 內情的關係人士指出，目前Ｈ氏下落不明中，恐有遭到滅口的嫌疑？

附帶一提，隨著這次《地球防衛軍》未發表新作的最新影片公開，目前系列最新作《地球防衛軍：槍林彈雨》（Earth Defense Force：Iron Rain）已即將於 4 月 11 日在 PS4 主機上推出，等不及這款新作的玩家們也可以先來玩看看這款《槍林彈雨》！

隨著這次《地球防衛軍》未發表新作的最新影片公開，目前系列最新作《地球防衛軍：槍林彈雨》（Earth Defense Force：Iron Rain）已即將於 4 月 11 日在 PS4 主機上推出。（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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