《Boarderlands邊緣禁地》系列4款遊戲超高畫質材質　即日推出！

2K Games和Gearbox Software今（8）日宣佈《Boarderlands邊緣禁地：年度版》，以及《Boarderlands邊緣禁地：帥氣合輯》、《Boarderlands邊緣禁地：續集前傳》、《Boarderlands邊緣禁地2》超高畫質材質包即日起在全球各地的Xbox One、PS4和Windows PC平台推出。

《邊緣禁地：年度版》是重新定義2009年獲獎無數的第一人稱射擊／角色扮演混合遊戲的全新決定性版本，並塞滿了追加內容與各種強化。全新的武器、大量的視效升級、品質提昇，再加上全部四款追加內容包等超讚內容，這個更新版本為開創先河的合作射擊掠寶遊戲注入了新生命。

Steam遊戲庫裡已經擁有原始版本《邊緣禁地》的玩家將可完全免費地升級到《邊緣禁地：年度版》。《邊緣禁地：年度版》也有販售PS4和Xbox One實體零售及數位版本，建議售價為$29.99 USD，而這也讓《邊緣禁地》初代以準備萬全的姿態首次登上目前世代的遊戲主機。所有玩家都能把他們原先的《邊緣禁地》寶庫獵人匯入《邊緣禁地：年度版》中，前提是他們只能在同一家族的主機上移轉遊戲存檔（例如從Xbox 360移轉到Xbox One）。

《邊緣禁地》超高畫質材質包提昇了遊戲主機版《邊緣禁地：帥氣合輯》及其DLC的視覺華麗度，並為PC版《邊緣禁地2》、《邊緣禁地：續集前傳》及其所有DLC提供了視效升級！安裝超高畫質材質包將會升級遊戲中角色、載具、武器和環境的遊戲材質。玩家將可在4K解析度下享受更精細的遊戲畫面，也可在所有其他解析度下獲得大幅的畫質提昇。

超高畫質材質包是免費提供給新玩家和既有遊戲老玩家的免費視效升級包。在PS4 Pro上，材質包將在《邊緣禁地：帥氣合輯》的數位產品頁面中以免費下載內容的形式提供。在PC和Xbox One X上，玩家將可透過選項分別下載《邊緣禁地：續集前傳》和《邊緣禁地2》的材質包。（材質包不是強制更新，所有玩家可以自行選擇是否安裝。）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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