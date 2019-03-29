《BORDERLANDS 邊緣禁地 3》開發確認　加長預告片公開遊戲內容

遊戲開發商 Gearbox Software 與發行商 2K 共同在 PAX East 遊戲展現場發布會確認了《BORDERLANDS 邊緣禁地3》正在開發製作中，並且以加長預告片的形式首次釋出了《邊緣禁地3》的第一段遊戲內容影片，為這款令人期待已久的系列大作揭開序幕。

在發佈會上，Gearbox 也宣布了以下消息：

《邊緣禁地》初代的全新重製版本《邊緣禁地：年度版》將在 4 月 4 日於 Xbox One、PS4 和 PC 平台發售。 免費遊戲主機版《邊緣禁地：帥氣合輯》超高畫質材質包，以及免費 PC 版《邊緣禁地：續集前傳》和《邊緣禁地2》超高畫質材質包也將在 4 月 4 日推出。 所有《邊緣禁地2》DLC 將在今年夏天免費追加到 PS VR 平台的《邊緣禁地2 VR》遊戲中。

邊緣禁地3

另，Gearbox 和 2K 今天確認，原創性射擊掠寶系列的最新作品《邊緣禁地3》目前已在開發製作中，並釋出了一段遊戲內容預告片，作為給所有引領期盼續作的忠實玩家們的情書。《邊緣禁地3》的更多詳細資訊將在 4 月 3 日發佈。

邊緣禁地：年度版

除了確認《邊緣禁地3》製作中以外，Gearbox 和 2K 也發表了《邊緣禁地：年度版》。全新的武器、大量的視效升級、品質提昇，再加上全部四款追加內容包等超讚內容的《邊緣禁地：年度版》重新定義了 2009 年獲獎無數的第一人稱射擊／角色扮演混合遊戲，並首次可在目前世代平台上遊玩。

《邊緣禁地：年度版》將在 2019 年 4 月 4 日 於 PS4、Xbox One 和 Windows PC 平台發售

《邊緣禁地》超高畫質材質包

超高畫質材質包的推出，將讓原有的《邊緣禁地》系列重點作品獲得全面性的視覺效果提昇。這個可選擇性下載的免費材質包提昇了遊戲主機版《邊緣禁地：帥氣合輯》及其 DLC 的視覺華麗度，並為 PC 版《邊緣禁地2》、《邊緣禁地：續集前傳》及其所有 DLC 提供了視效升級。玩家將可在 4K 解析度下享受更精細的遊戲畫面，也可在所有其他解析度下獲得大幅的畫質提昇。

從 2019 年 4 月 4 日起，所有新玩家和老玩家都可以免費下載超高畫質材質包，讓那些迫不及待想玩《邊緣禁地3》的粉絲們可以先玩玩畫面更讚的《邊緣禁地》老遊戲解解饞。

邊緣禁地2 VR

最後，Gearbox 和 2K 也宣佈全部四款《邊緣禁地2》DLC 包將在 2019 年夏天追加至 PS VR 平台的《邊緣禁地2 VR》遊戲中，而且是完全免費的。Gearbox 今年稍早已回應了玩家們的期望，替該遊戲增加對 AIM 控制器的支援；現在他們將可以更進一步地玩到全部四款追加內容包：「Scarlett船長和她的海盜寶藏」、「Mr. Torgue大屠殺會戰」、「Sir Hammerlock的狩獵遊戲」以及「Tiny Tina強襲龍堡」。更多細節將會在接下來的幾個月裡陸續公佈。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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