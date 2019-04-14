《人中之龍 極2》PC Steam移植版公開　兩大族群龍之對決再開！

日本Sega宣布，預定於2019年5月9日在PC Steam平台推出官方旗下人氣作《人中之龍 極2》（龍が如く極2）最新移植版，定價3,288日圓（約港幣230元）。

《人中之龍 極2》為官方於2017年開始在PS4推出，將2006年在PS2主機上推出的《人中之龍2》完全重製，搭配在六代採用的最新遊戲引擎，針對畫面等演出表現全部翻新，且除了原有主角「堂島之龍」桐生一馬與「關西之龍」鄉田龍司最火熱的黑道宿命之戰故事主線外，還追加以真島吾朗為主角視點的新劇情要素，並追加新的小遊戲與陪酒小姐等新要素，因此在推出後受到許多粉絲玩家們的好評。

至於這次的PC Steam版，除了將之前PS4版內容完整收錄之外，還將會對應4K解析度，以及無限制的fps畫面演出，還會搭載豐富的畫面設定選項，讓玩家們可以配合自己的電腦與螢幕規格，選擇最適合自己的畫面表現來進行遊戲。同時隨著Steam移植版的發售日決定，官方也宣布將會推出包括「限定武器／限定衣裝／獎勵道具／稀有卡片」等豐富好康內容作為預約特典，喜歡《極2》的粉絲們到時不妨再來體驗看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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