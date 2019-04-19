SNK《Metal Slug 越南大戰》新作開發！NeoGeo 2／3同步企劃中

日本 SNK 於 4 月 16 日在韓國首爾針對投資家舉辦最新企業說明會，並在會中公布，目前正在進行人氣橫向卷軸類型動作射擊遊戲《Metal Slug 越南大戰》系列最新作的開發製作。

除了《Metal Slug 越南大戰》系列最新作的開發外，官方也於會中宣布，由於懷舊小型主機 NeoGeo mini 的販售熱銷，因此官方目前也正在進行「NeoGeo 2／NeoGeo 3」的企劃開發。這次官方所公開的 NeoGeo 2／NeoGeo 3，並不是現行 NeoGeo mini 的後繼機，其中 NeoGeo 2 是介於封閉式平台的 NeoGeo mini 與開放式平台的中間型態的主機，至於 NeoGeo 3，則是有待官方後續公開，喜歡 NeoGeo 系列主機／遊戲的粉絲們不妨就先拭目以待官方後續的發表吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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