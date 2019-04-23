Joker參上！《任天堂明星大亂鬥 特別版》3.0版更新即將推出！

日本任天堂於 2018 年 12 月在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣對戰動作遊戲《任天堂明星大亂鬥》系列最新作《任天堂明星大亂鬥 特別版》（大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL），宣布將於 4 月 18 日中午前推出最新 3.0 版更新，屆時也將會實裝第一波 DLC「Joker」讓玩家們使用。

由官方預定隨 4 月 18 日明天 3.0 版更新同步推出的第一波追加下載內容 DLC「Joker」，為官方與 Atlus 共同合作，從《Persona 女神異聞錄5》跨台參戰的付費下載角色！隨著「Joker」的登場，屆時也將會同步推出與《女神異聞錄3／4／5》三代，以及與 Sega《Sonic 音速小子》共同合作的 Mii Fighter 服裝，以及新關卡「心靈空間（メメントス，《Persona 5》登場的隨機生成迷宮）」讓玩家們使用，也讓遊戲趣味性更加增加許多！

另外在這次 3.0 版更新中，除了上述內容外，同時還有可以讓玩家們自行打造原創關卡的「關卡建造」可以自由針對自己拍攝影片進行編輯的「動畫編輯」、可以將自己打造的關卡或動畫分享給其他人的「全民投稿」等新模式也將同步推出，喜歡《任天堂明星大亂鬥 特別版》的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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