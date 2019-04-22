前置三鏡劉海！？LG 最新手機專利曝光

LG 最近又有專利曝光，但既不是全屏手機，亦不是摺屏手機，而是採用了前置三攝配置的手機。鑑於手機外型與 LG V50 ThinQ 相近，故極有可能就是 LG V50 ThinQ 的後繼機款，讓 LG 手機繼擁抱劉海屏。（文：黎生）

正當全球手機廠不斷流出摺屏手機的設計專利圖或技術時，LG 依然保持其自身腳步，不隨波逐流、選擇繼續開發有個性的手機。

最近流出的設計專利圖中，可以看到 LG 繼續鍾情於劉海屏設計；新設計將會備有三組前置相機，全都置於劉海之內，使手機擁有一個相當寛濶的劉海屏。雖然 LG 官方沒有公布三組前置相機的功能如何，但若與 LG 手機過往的規格比較，不難猜出三組前置相機分別是標準鏡、超廣角鏡及 ToF 鏡頭。至於主鏡頭組方面，預計則與 LG V50 ThinQ 一樣，分別是標準主鏡、超廣角主鏡及長焦主鏡，讓手機何於不同場合使用。

雖然 LG 三攝前置新手機外型與 LG V50 相近，但細看設計圖可以看到手機將不再備有 3.5mm 耳筒插位，意味 LG 亦正逐步跟隨其他手機廠商的步代，開始轉換至 USB Type-C 耳筒，以便讓手機的外型更為輕薄。

資料來源：GSMArena