前置三鏡劉海！？LG 最新手機專利曝光

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

LG 最近又有專利曝光，但既不是全屏手機，亦不是摺屏手機，而是採用了前置三攝配置的手機。鑑於手機外型與 LG V50 ThinQ 相近，故極有可能就是 LG V50 ThinQ 的後繼機款，讓 LG 手機繼擁抱劉海屏。（文：黎生）

正當全球手機廠不斷流出摺屏手機的設計專利圖或技術時，LG 依然保持其自身腳步，不隨波逐流、選擇繼續開發有個性的手機。

最近流出的設計專利圖中，可以看到 LG 繼續鍾情於劉海屏設計；新設計將會備有三組前置相機，全都置於劉海之內，使手機擁有一個相當寛濶的劉海屏。雖然 LG 官方沒有公布三組前置相機的功能如何，但若與 LG 手機過往的規格比較，不難猜出三組前置相機分別是標準鏡、超廣角鏡及 ToF 鏡頭。至於主鏡頭組方面，預計則與 LG V50 ThinQ 一樣，分別是標準主鏡、超廣角主鏡及長焦主鏡，讓手機何於不同場合使用。

雖然 LG 三攝前置新手機外型與 LG V50 相近，但細看設計圖可以看到手機將不再備有 3.5mm 耳筒插位，意味 LG 亦正逐步跟隨其他手機廠商的步代，開始轉換至 USB Type-C 耳筒，以便讓手機的外型更為輕薄。

資料來源：GSMArena

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票
按此瀏覽武博專頁

Nintendo Switch lite廉價版19年內推出！機身更細、仍支援某功能
Samsung Galaxy Fold 屏幕獲 TUV 護眼認證
No Spoilers！復仇者聯盟4 Avengers 防劇透兩招秘技！
【World War Z攻略】實用槍械話你知 升邊支執邊支有數得計
Final Fantasy VII Remake推出無期　 SE出影像原聲碟有聲畫送mp3
【World War Z攻略】各專業推薦技能　組隊最緊要有「修理師」！
《Auto Chess 自走棋手遊》畫風大變玩家不受落？封測負評不斷
Sony 新專利將屏用裝上手袋上　用家自行調整花款？！
Samsung Galaxy S10 大解放　切換「夜景模式」 拍攝用家話事
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。