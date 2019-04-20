【World War Z攻略】各專業推薦技能　組隊最緊要有「修理師」！

【World War Z攻略】在合作模式中共有6個專業，以下為大家整理各職業簡介和推薦技能，和朋友夾一夾看看怎樣組出完美隊伍吧。

槍手

穩定又好用的專業，可提供強大的持續輸出，後期更有提升隊友輸出的技能。尤其爆頭回子彈技能十分強力，由於回復量是按百份比計，使用彈夾大的自動武器（如突擊步槍）效果不太明顯；但使用此技能下爆頭時最少都會回復一發子彈，配合散彈槍、十字弓等彈數少但威力大的武器便會有極高效益。尤其散彈容易爆頭，面對大量喪屍時，只要有意識地瞄打頭，連射十來二十發也不上彈也不成問題。另外等級10技能標記所有特殊喪屍也頗實用（尤其是打街場時）。

推薦技能：

前線補給（等級5） - 爆頭擊殺喪屍可回復主武器5%彈藥（最少回復一發）

槍械狂熱（等級14）- 主副武器彈夾先後射光時主武器會自動上彈

要訣是射完主武器馬上換副武，然後副武射完後先上好彈再換回主武器，如是者就可以形成無限循環，主武器永遠不用手動上彈。配合「靈巧手法」（換武器速度提升50%）和「快速行動」（換武器後短暫提升傷害），再加上初期攜帶散彈、衝鋒槍作副武器的技能以及爆頭回彈，就可以成為一個幾乎不用上彈的狂戰士。

叛逆者

特點是威力強力的C4和闊劍地雷，闊劍地雷雖然威力較強，但是不及C4靈活，個人還是傾向使用C4。叛逆者同時是散彈特化專業，有大量圍繞散彈槍而設的技能，而World War Z的散彈十分強力，使得叛逆者有著十分不錯的戰力。

推薦技能：

靈巧手指（等級9） - 散彈槍上彈加快50%

後期學到第三隻手之後可以換成其他技能

放輕腳步（等級13） - 開局攜帶S890（戰鬥霰彈槍）

個人認為遊戲最好用的槍之一，必點技能

第三隻手（等級19） - 快速擊殺15隻喪屍後主武器會自動上彈

拿到S890之後要快殺15隻根本沒有難度，變相完全不用上彈

享受工作（等級28） - 快速擊殺15隻喪屍後獲得短時間生命回復

大幅提升續戰力的技能，同樣因為散彈槍要殺喪屍很容易發動率不成問題

醫療兵

雖然聽起來像是每個團隊必備的角色，但其實在遊戲早至中期也不太見到有醫療兵的必要，主要是即使是醫療兵也只能攜帶一個醫療包，使得很多技能的效益都不高。注射槍可以暫時增加隊友體力，類似PUBG的止痛藥，在防守據點、面對大量喪屍時（如第一章第三節最後碼頭時）很有用，但是很不好瞄準。最實用大概是全隊Friendly Fire傷害減輕，也許要在高難度遊戲中才見得到醫療兵的價值吧。

推薦技能：

護理人員（等級5） - 復活隊友速度快50%

移情作用（等級9） - 對隊友使用注射槍會對自己產生50%效果

起死回生（等級11） - 生命耗盡時有25%機會不倒地並回復25%生命（冷卻時間60秒）

好人好報（等級15） - 對隊友使用醫療包時亦對自己產生50%效果

這個需要4人團隊配合、將所有醫療包都交給醫療兵使用才實際，街場的話可能選另外兩個技能比較好。

既往不咎（等級21） - 所有友軍傷害減低25%

修理師

傷理師未必是最強專業，但肯定是隊伍中不可或缺的存在；因為修理師裝備「補給包」所提供的爆破子彈實在是超級強力，配合散彈槍使用，幾乎每一槍都有手榴彈般的威力，面對屍潮大軍也毫無壓力。等級7技能「敲門磚」讓你一開始就攜帶一個破門炸藥，可以在關卡早期獲得更多補給，如果運氣好拿到一兩枝等級2或3的槍械，整個關卡就會輕鬆得多。另外10級技能「請站起來」也可以充當保險掣，當然不要過份依賴。所以不論你是玩街場還是4個朋友組隊，都非常推薦至少要有一個人當修理師。

爆破子彈加散彈，喪屍大軍都沒有在怕

推薦技能

伴我左右（等級6） - 復活或救出被壓制的隊友提升自己50%傷害，持續10秒

敲門磚 （等級7） - 開局攜帶一個破門C4

我的回合I（等級11） - 所有隊友主武器帶藥攜帶量提升10%

偷竊者（等級15） - 快速擊殺15隻喪屍有25%機回復1個裝備

在爆破子彈加持下殺15隻並不困難，運氣好的話可以長開長有

獨立日（等級24） - 補給包的爆破彈藥增加25%

+ 2

砍劈者

砍劈者早期十分強勢，天生加兩格近戰精力而且每刀多殺一隻喪屍，一波喪屍斬幾斬就收工了。而眩暈槍在對付蠻牛等殊喪屍也是非常實用。但如果在高難度下Friendly Fire傷害變高之後就會十分難用（雖然有減傷技能，但還是可以想像被街客射死/炸死的畫面...）。如果有齊三個朋友開團，那就十分建議找一個人來當砍劈者，不論眩暈槍還是Buff全隊近戰精力都非常實用。

推薦技能：

宙斯（等級5） - 眩暈槍射程增加50%，目標數增加至20

子彈閃避（等級7） - 受到友軍攻擊傷害減少90%

身手敏捷（等級8） - 近戰攻擊時受到的傷害減少50%

這兩個只能選一個，建議街場選子彈閃避，朋友場選身手敏捷。

活力充沛（等級14） - 近擊快速擊殺10隻喪屍後獲得短暫生命提升（冷卻30秒）

戰吼（等級19） - 被壓制5秒後自動起身

街場用，如果有朋友一起玩可以改選重金屬（開局攜帶重型霰彈槍）

偷竊者（等級25） - 快速擊殺15隻喪屍有25%機回復1個裝備

殲滅者

屍潮特化專業，但其實打屍潮的話有關卡提供的防禦設施加上修理師的爆破子彈已十分足夠；燃燒彈雖然實用性不俗，但整體技能看起來似乎不像其他職業般緊要；不過在早期就可以學到開局攜帶重型武器突擊霰彈的技能，可配合後期的各種快速擊殺系列技能獲得大量獎勵生命和燃燒彈，看你喜不喜歡玩燃燒彈吧。

推薦技能：

全肘（等級5） - 被喪屍接近時移速懲罰減少100%

重金屬II（等級9） - 開局攜帶強化版突擊霰彈槍，並且所有拾到的突擊霰彈槍均為強化型

享受工作（等級18） - 快速擊殺15隻喪屍有100%機會回復生命

虎背熊腰（等級21） - 重型武器彈藥增加25%

扒手（等級25） - 快速擊殺15隻喪屍有25%機會回復裝備

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