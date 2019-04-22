《惡魔城紀念珍藏》發售日公開！集合早期8款人氣作同梱

日本Konami宣布，預定於2019年5月16日在PS4／Nintendo Switch／Xbox One／PC Steam等平台推出旗下人氣2D橫向卷軸類型動作遊戲《惡魔城》系列合輯《惡魔城紀念珍藏》（Castlevania Anniversary Collection／悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション），定價3,000日圓（約港幣210元）。

本作為官方繼之前推出的《大型機台經典紀念珍藏》之後所推出，以旗下人氣2D橫向卷軸類型動作遊戲《惡魔城》系列為主題的同梱合輯。在這次遊戲中，共收錄了從1986年開始在FC紅白機上推出的《惡魔城》為首的系列初期8款代表作，喜歡《惡魔城》系列的粉絲們，可別錯過這次難得收藏的大好機會！

《惡魔城紀念珍藏》同梱遊戲一覽

1. 1993 FC紅白機《惡魔城》（悪魔城ドラキュラ）

《惡魔城》系列首作，也是吸血鬼德古拉伯爵與英雄西蒙宿命的對決之戰。在推出時由於主打當時少見的恐怖風格，加上完整度相當高的2D橫向卷軸類型動作遊戲玩法而受到好評。

2. 1988 FC紅白機北美版《Castlevania Ⅱ Simon's Quest》

描述一代《惡魔城》結束後西蒙全新試煉的後傳作品，與其他系列作不同，本作為一款動作RPG遊戲，雖然也有動作要素，不過主打內容還是以讓玩家們在廣大原野迷宮進行探索跟解謎的部分為主。

3. 1989 FC紅白機《惡魔城傳說》（悪魔城伝説）

以高難度著稱的系列代表作，由於內建Konami所開發的LSI面板，因此在推出時有著當時少見的高品質畫面演出與音效而受到玩家們好評。在基本系統方面，承襲初代設計，不過加入關卡分歧等多種創新嘗試而成為話題。

4. 1991 SFC超任《惡魔城》（悪魔城ドラキュラ）

雖然是將初代《惡魔城》重製的作品，不過在地圖設計等各方面都大幅更新重製，因此要稱是新作也不為過。與當時系列作品相比，在操作性與畫面上不但更加提升，還加入了許多地形機關設計，讓難度也更加提升許多。

5. 1989 GB《惡魔城德古拉傳說》（ドラキュラ伝説）

系列首款在黑白液晶攜帶主機GB上推出的作品，遊戲中針對主角武器鞭子的升級強化加入了豐富的類型讓玩家們選擇，讓玩家們可以依照自己的喜好來享受遊戲內容與趣味性。

6. 1991 GB《惡魔城德古拉傳說2》（ドラキュラ伝説Ⅱ）

繼前作之後所推出的續作，不但針對移動速度大幅改善，還加入了聖水與十字架等兩種道具讓玩家們使用，而且還可以讓玩家們自由針對序盤的四個關卡自由決定攻略順序。

7. 1994 MD《Vampire Killer》

以一戰時期做為舞台的作品，玩家們可以從兩名角色裡挑選其一來進行操作，挑戰巨大的頭目強敵，在推出當時也曾以豐富的演出與畫面受到好評。

8. 1990 FC紅白機《惡魔城 Special 我是德古拉君》（悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん）

以漫畫惡搞風格呈現，與之前系列作截然不同的外傳作品。玩家們在遊戲中將扮演父親是知名吸血鬼德古拉的的小吸血鬼德古拉君來進行冒險，挑戰不一樣的《惡魔城》動作魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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