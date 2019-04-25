第一視動作冒險《Chernobylite》PS4／Xbox One家機版正式公開

波蘭 The Farm 51 目前開發中，預定將於 2019 年秋天在 PC 及家用主機平台上推出的新作恐怖遊戲《Chernobylite》，正式宣布本作家機版將對應 PS4／Xbox One 兩個平台推出！

《Chernobylite》為 The Farm 51 旗下人氣作《Get Even》開發團隊 Gliwickie Studio 全新打造，以 1986 年發生的車諾比核能電廠事故作為主題的第一人稱視點恐怖動作冒險遊戲。玩家們在遊戲中將扮演因為該起事件而失去心愛女性「Tatyana」，過去曾在車諾比核能電廠任職的物理學者主角，為了尋找已逝愛人過去的痕跡，因此重返這座廢墟展開探索的冒險故事。

同時在遊戲中，除了將會把開發團隊過去曾親臨車諾比取材的完整內容重現在遊戲中，提供玩家們最擬真的場景探索冒險等樂趣之外，還將會加入例如像是活動據點的建築與自訂、升級等各種生存要素，玩家們除了需要在這片土地上收集資源之外，還要小心各種異變怪物敵人的攻擊，也讓遊戲的緊張感與刺激性更加提升！

而官方也表示，隨著本次宣布 PS4／Xbox One 兩個家機版本，官方也正在積極進行遊戲的開發，目前會先把開發重心放在 PC Steam 版上面來先行推出，至於家機版則是預定於 2020 年後半至 2021 年左右推出。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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