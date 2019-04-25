【乃木坂46】齋藤飛鳥登上第23單曲《Sing Out！》Center C位！

乃木坂46第23張單曲（5月29日發售、標題未定）的中心成員以及選拔成員在15日深夜播出的冠名節目『乃木坂工事中』裡進行了發表。中心成員為齋藤飛鳥。這是她自第21張單曲以來，第四次擔任中心成員，而齋藤飛鳥也是眼眶帶淚的在節目說道「在這次的選拔裡感覺有許多首次進入選拔的人或是首次進入福神的人之類的關係，是感到十分開心的，當然自己再次成為中心成員也很開心。好好的在自己的心中決定了『今後打算要這樣去作』的事情的感覺，是在西野七瀬的畢業演唱會後開始的。雖然還不能說不過如果有能夠傳達『飛鳥在作這樣的事情呀』的時候的話就太好了呢」。

乃木坂46白石麻衣最近在一個日本電訊公司廣中化身可愛小貓，搞到屋企亂糟糟，俏皮的樣子卻讓人捨不得責罵只想大叫：Kawaii！（Softbank）

選拔成員是過去以來最多的22名成員。第1列（從左開始）大園桃子、堀未央奈、生田絵梨花、齋藤（中心）、白石麻衣、高山一実、与田祐希、第2列是（從左開始）梅澤美波、北野日奈子、秋元真夏、久保史緒里、松村沙友理、星野みなみ、桜井玲香、第3列則是（從左開始）井上小百合、佐藤楓、鈴木絢音、岩本蓮加、阪口珠美（首次進入選拔）、渡辺みり愛（首次進入選拔）、伊藤理々杏、新内眞衣。前2列作為前排成員的「十四福神」。

首次進入選拔的2期生渡辺說道「是『讓大家等待許久了』，為了回應這些期待會努力的，不論是在under的時候或是現在所在的這個位置上努力的方式都不會改變的關係，用自己的方式來努力的這段期間，如果能夠引領下去的話就好了」，而同樣是首次進入選拔的3期生阪口則是說道「感覺『是現實嗎？還是作夢呢？』。不會改變的持續努力下去，目標向上為了讓大家更為開心的來進行活動」。

+ 8 + 7 + 6

自第19張單曲以來，結束休業後首次進入選拔的北野說道「自回來之後在第3張單曲被選為選拔真的十分的開心，在首次的第2列會有什麼樣的景色在等待著呢也為此感到十分興奮。在休業期間裡真的是變的很喜歡乃木坂46，由衷地覺得『想要和這些成員們一起更加地去努力下去』的關係，為了能夠成為一位引領守護著乃木坂46的成員會努力下去的」。擔任了第2列中心的久保則是談道「在上次的選拔時被選上，留下了許多在那時無法充分去利用的後悔在的關係，這次的單曲無論怎樣都希望會是沒有後悔的單曲」。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁