【香港製造】《煉獄圍城》6．27 Nintendo Switch 亞洲及日本發售

GSE亞洲遊戲娛樂公司今（24）日宣佈，將於亞洲及日本地區發行首款由香港開發團隊開發、並於Nintendo Switch上登場的家用機遊戲《煉獄圍城》（Hell Warders），預定於2019年6月27日上市，遊戲將會內置有繁／簡體中文、英文、日文及韓文字幕，Nintendo e-Shop（香港）及盒裝版同時發售。台灣地區由馨運企業代理，售價為新台幣 $790。

守護神聖結晶

《煉獄圍城》是一款以第三身視點進行的動作塔防遊戲。玩家可跟最多另外3名玩家共同合作，為防衛名為Nexus 的神聖結晶跟一波又一波的惡魔而戰。玩家可以從不同的英雄角色當中選擇一位出戰，每位英雄都可以升級，當達到指定等級就可以開啟新的技能，玩家們可以為角色的育成方向設下方針。至於敵人的設定也有花心思，Boss的能力以及攻力之強大必定超出大家所料，還請玩家們好好期待。

遊戲開局時，玩家們可在地圖上佈置不同類型的軍隊，如箭手、法師、投石車等，每個兵種都有不同的能力，攻擊的方法以及召喚支援的方式也不同，哪種配搭才能為玩家的戰線提供到最強的威力，這是玩家需要花心機去鑽研的地方。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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