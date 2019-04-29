【Overwatch鬥陣特攻】新「工作坊」系統上線　自創模式更多變化

《鬥陣特攻》（Overwatch）在過去便曾開放過自訂模式讓玩家試試身手，看看僅開放英雄的部分數巨供玩家做修改能夠帶來什麼樣的結果，雖然確實是帶來了不少有趣的自創模式，但還是無法帶來太多的變化，遊戲也並未因此而回到原有的熱門度。

新系統「工作坊」在 PTR 上線供玩家測試後可說是帶來了不小的影響，因為這次除了開放更多的英雄修改空間外，地圖本身能夠做的調整內容也增多了不少，才上線沒幾天玩家就打造出了大逃殺、倉鼠賽跑、第三人稱視角和殭屍感染等趣味模式。



不少先前在自訂模式開放後的概念也因為「工作坊」的出現而獲得了更具深度的改造，像是先前曾於美服熱門一段時間的「Boss 模式」也因此受惠，扮演最終魔王的「萊因哈特」更為強大且爽快，而負責協立對抗魔王的玩家也因挑戰性上升而獲得了更為有趣的體驗，各位不妨也來摸索看看新系統，看看自己的創意是否有機會變成新的《鬥陣特攻》熱門模式吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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