【Overwatch 鬥陣特攻】聽障玩家闖進前500名　成功只靠持續努力

Maxim76 是一位聽障玩家同時也是一位《Overwatch 鬥陣特攻》實況主，他在近期成了遊戲中的焦點之一，因為有聽力障礙的他終於在近期以 482 名的成績進入了遊戲天梯前 500 名的排行裡，對他來說是個相當重要的成就，而在多數玩家眼裡看來也確實是一個相當了不起的成果。

聲音在《鬥陣特攻》中是一個相當重要的要素，玩家可以單靠腳步聲來判別敵人的方位和使用英雄，而許多關鍵招式也會有獨特語音和音效來提示玩家進行閃避或是應對，因此聽障者與其他正常玩家相比已處於極為不利的狀態，這也是為何 Maxim76 成功踏進天梯前 500 名這件事能夠成為許多玩家關注的焦點，他證明了即便缺乏了聽力這項要素，只要持續努力並尋找應對方式還是有辦法達成這項成就。

在擁有聽障這項不利條件下成功登上天梯前 500 名並不是一件簡單的事。（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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