《雀魂》海外版推出　為何中國要製日本麻雀？　製作人獨家訪問

國產日本麻雀遊戲《雀魂》現已推出，上半部我們介紹了遊戲的特色。我們更特意找到遊戲的製作組，「貓糧工作室」的製作人們訪問。想知道他們是誰，和為何中國人要製日本麻雀遊戲？以下內容不容錯過。

上半部：【人氣美少女麻雀遊戲《雀魂》海外版正式推出 四方桌上戰開局即打】

Q. 請簡單介紹你們的製作公司吧。

A. 我們「貓糧工作室」在2017年成立。在雀魂之前我們並沒有太多上線產品的經驗，雀魂是我們第一套正式發表的作品。我們工作室的創始成員有5個人：2個程序、1個策劃、1個美術、1個運營兼商務。這個人員規模一直持續到上個月，我們有幸找到了一些投緣的小伙伴，包括之前一直在遠程幫助我們的朋友，現在也正式加入了我們。

Q. 為何不製作中國麻雀而是立直麻雀的遊戲呢？

A. 當然很大程度上是受到了《咲-Saki-》和《鬥牌傳說》的影響。這兩部作品第一次讓我們知道原來打麻雀都可以這麼熱血，它不應該僅僅被當成是中老年人的遊戲。

另一方面，麻雀起源於中國，在中國發展了幾百年，我們一直覺得麻雀是一個非常有趣也非常經典的遊戲。因此我們非常希望可以通過製作一款以競技為主的麻雀遊戲，讓大家能夠改變「麻雀等於賭博」這種刻板印象，讓麻雀真正成為一款智力競技項目。日本的立直麻雀恰好滿足這一條件。

雀魂現時三人麻雀僅限友場，附圖為出沖一砲雙響。註：上家國士無雙。（雀魂）

Q. 日本自己製作的日麻遊戲相當多，雀魂有甚麼與其他作品不同且吸引的地方？

A. 雖然現在麻雀遊戲很多，但其實每一款遊戲都有自己的側重點，它們所面向的受眾也截然不同。

從我們的角度我們希望雀魂是一個有溫度的遊戲，而不是一個只有冰冷的麻雀規則。所以我們在雀魂的世界觀設定、角色設計、規則制訂等方面都投入了巨大的心血，我們希望玩家在享受麻雀樂趣的同時，也可以投入雀魂的世界裡，去了解裡面的每一個角色，和她們背後的故事。

除日服外雀魂同時開了國際服。雖不知英語圈有多少人會玩日本麻雀，但這確實是一個大膽嘗試。（雀魂）

雀魂在bilibili的主頁，官方會定期上載有趣的雀譜，輯成合集分享。（雀魂）

Q. 你們如何看遊戲從剛起步，發展到今天要開日本及國際伺服器呢？

A. 很感激這個項目讓我們認識了很多朋友，也很感謝我們的每一個玩家，是大家的支持讓貓糧工作室的夢想得以延續。

除此之外其實沒有什麼特別的感慨，畢竟從立項的第一天開始就抱著要把這個遊戲帶向世界的想法，做項目的每一天也都朝著這個方向努力前進。開啟海外服務器對我們來說並不代表著我們已經成功，相反是開啟了另一個需要我們全力以赴的新戰場。這只是項目的一個里程碑，距離我們最終目標仍有很長的路要走。

同時，遊戲本身也還有許多亟待完善的部分，所以我們絲毫不敢懈怠。

當清老頭慘遭正義斷么九制裁一刻。（雀魂）

四倍役滿12萬8千點，直接一擊飛三家，這夢想....竟可達到？（雀魂）

Bilibili官方頻道分享牌譜

順帶一提，雀魂製作組在bilibili和Youtube上有獨自的頻道，定期發布名為「雀魂汪汪錄」的短片。短片收錄當期有趣牌譜，包括天餬地餬、神仙進帳、東一局飛人（東一局就打飛或被飛）、咲式嶺上開花、或聽大牌慘遭斷么九制裁等等，十分有趣。

上半部：【人氣美少女麻雀遊戲《雀魂》海外版正式推出 四方桌上戰開局即打】

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