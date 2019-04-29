人氣美少女麻雀遊戲《雀魂》海外版正式推出　四方桌上戰開局即打

日本麻雀大家會玩嗎？與廣東麻雀不同，日麻有更多特殊的規則和餬牌方法，比一般常見的麻雀有趣好玩。中國日前一隻結合美少女與日本麻雀的遊戲《雀魂》的日版與國際版同時上市，而代理正是著名《碧藍航線》的日服代理Yostar。今天就讓我們介紹這款新作吧！

日服與國際服同一開始，日服特意發佈的一幅祝賀開服賀圖。（雀魂）

雀魂是一款網頁的麻雀遊戲，陸服另推出了手機版本提供下載，帳號可互通使用。日服和國際服手機版要稍後才推出，但現時使用手機登入網頁版一樣能正常遊戲。不同版本的遊戲登入網頁均不同，網址分別是：【陸服】【日服】【國際服】

順帶一提3個伺服實際互通，但日服現時在銅之間和銀之間自成一角，至金之間後才與其餘兩服相連。因應不同登入網址會顯示中文、日語或英語介面。

下半部：【《雀魂》海外版推出 為何中國要製日本麻雀？ 製作人獨家訪問】

披着萌皮的「真麻雀」遊戲

雀魂是一隻披着萌皮的「真麻雀」遊戲，遊戲沒有什麼一擊必殺技能，輸了或贏了也沒有服務玩家的殺必死，在四方桌上勝出只能靠實力。

遊戲中玩家一開始的等級是初心者，只能在「銅之間」中作賽，隨着玩家段數提升，成為雀士或雀傑後，就能往更高一級的「銀之間」、「金之間」等對局。

等級提升所得經驗會根據每一場對局有所增減，而必需留意輸掉（總合3名或4名）會「扣經驗」，而且按點數比例增加，也就是說出沖一次國士無雙慘過贏3局；贏輸一半會永遠停留在同一段沒法升階，要升階就必需掌握日麻技術，戰勝對手。

雀魂的段位戰，請努力由銅之間爬上去成為王者。（遊戲截圖）

遊戲的玩法沒甚麼好說的，就是打麻雀。雀魂對局的清新，簡潔和易操控的畫面是其中一個特色，給予玩家好感。（遊戲截圖）

其他角色可透過轉蛋取得

遊戲中的角色可以在寮舍中切換，免費的角色只有一姬和二階堂美樹能選擇，其他必需透過轉蛋方式取得。玩家在銀之間以上，每場對局均能獲得禮物點數，儲滿了就能隨機獲得禮物和契約道具。禮物送給角色可增加好感，好感升滿後可以結下契約，獲得新語音和服裝。課金亦可以開啟一些優惠機能，如每天送禮上限增加，任務量增加等。

不過角色實際與打麻雀沒有關係，課金不代表會變強，抽蛋就是「抽Skin」而已，必需注意。

遊戲中的課金系統，其他角色需要透過轉蛋獲得。不過角色對遊戲操作本身無直接影響，玩家升段還是得靠實力。（遊戲截圖）

四方桌上如何生存？ 記緊日麻的「振聽」規則

至於如何打日麻……因筆者實力不足關係就別在此班門弄斧了。但可以說的是日麻與廣東麻雀有相當分別，初心者除了要學懂如何活用斷么九外，還有應減少無意義的副露（無戰略性的碰吃），避免亂槓（增加寶牌有機會害死自己），及必需學懂防守。

日麻的防守精髓在於「振聽」規則，因打者無法榮和自己先前打出的牌（只能自摸），所以不肯定的情況下挑聽牌者已打出的牌是「絕對不會出沖」的。而遊戲也很友善地會提示牌河上相同的牌，初心者應活用這機能作出防守，應棄和時棄和，可大幅減少出沖率（放銃率）。

每個牌譜有獨立網址，複製貼上後可以在別處重播牌譜。（遊戲截圖）

每場牌局均有獨立牌山，牌山也有獨立網址，和生成的MD5碼，證明完全隨機且無作弊情況。（遊戲截圖）

除了遊戲內，雀魂的表情包亦登錄了微信能直接使用，日服亦提供了部分表情圖讓用戶下載。（雀魂）

設有牌譜翻查和分享 切磋牌技

總結而言，雀魂目標是喜愛萌系遊戲，同時喜愛玩麻雀的玩家，舒適的UI設計可讓人爽快打麻雀。同時遊戲亦設有牌譜翻查和分享，牌譜中會公開所有玩家手牌紀錄防止作弊。遊戲同時設觀戰系統（金之間或以上），供玩家觀看高手過招。

另外隨着日服和國際服上線，官方舉辦了第一場公開麻雀賽，邀請12名VTuber虛擬偶像對局。暫時已知著名Vtuber白上吹雪、天開司和日本遊戲網誌Insider Game專用偶像「インサイドちゃんMark2」會擔任司儀。比賽預定5月29日舉行，屆時會有誰參賽，最強麻雀Vtuber又會是誰呢？

下半部：【《雀魂》海外版推出 為何中國要製日本麻雀？ 製作人獨家訪問】

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