【Kingdom Hearts 3王國之心】新DLC「KH3 ReMIND」超強Boss登場

日本 Square Enix 於 2019 年 1 月 25 日在 PS4／Xbox One 等平台推出，繁體中文版也已在台上市的人氣動作角色扮演 RPG《王國之心》系列最新作《王國之心3》（Kingdom Hearts III），官方特地公開本作最新 DLC 追加下載內容「KH3 ReMIND」情報要給玩家們知道！

《王國之心》為美國迪士尼與日本 Square Enix 共同合作，讓玩家們化身為鑰劍使者的主角索拉，在包括《玩具總動員》、《神鬼奇航》等粉絲們熟悉的迪士尼作品世界裡，與包括唐老鴨、高飛狗、史傑克船長等各式各樣迪士尼人氣角色一起冒險的人氣動作 RPG 系列。

至於在這次官方公開，目前推出時間未定的新 DLC「KH3 ReMIND」方面，據 Square Enix「野村哲也」表示，除了將會追加新劇情「ReMIND」登場讓玩家們遊玩挑戰之外，還將會有「Limit Cut」章節與複數頭目登場（野村特地強調，頭目強度將會強到讓大家想哭的程度...），以及祕密章節＆頭目、英文語音切換等各種內容。同時，官方預定隨著這個新 DLC 推出的時間同步推出新鑰刀登場，喜歡《王國之心3》的粉絲們可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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