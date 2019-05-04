《凱薩琳Catherine FULLBODY》評測：體驗擬真戀愛！渣男刺激之夜

PS4《凱薩琳Catherine FULLBODY》是以在2011年發售異色主題益智爬塔遊戲《凱薩琳》為基礎，加入新角色「琳」以及眾多新要素重新推出，相較於前作，在4月25日發售的繁體中文版，讓遊戲中大量劇情文本得以中文化，遊戲巧妙的結合文字冒險玩法及益智爬塔挑戰，探討成人戀愛遇到的難題。

主角「文森特」有個交往五年、感情穩定的女友「凱薩琳 Katherine」但到了論及婚嫁的時候，他反而猶豫了起來。這時出現在他面前的性感女子「凱薩琳 Catherine」以及失憶的神秘女孩「琳 Rin」，更讓文森特與女友的感情出現變化，同時他所生活的周遭傳出數起離奇休克死亡的事件，這跟他每晚的惡夢是否有關聯？背後的真相是什麼？就是本作的劇情主軸了。

玩家將扮演文森特體驗他的日夜生活，白天文森特會遇到不同對象進行互動，夜晚則會出現在酒吧內與朋友談心，而深夜中文森特將與其他綿羊，面對不同的死亡陷阱，為了逃離可怕的怪物威脅不斷往上爬，甚至可能需要陷害他人。

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在白天的現實生活中，你可以使用文森的手機來與不同的對象進行簡訊互動，本作的簡訊系統可說是最有趣的設計所在，因為簡訊的內容可以自由選擇對話語句，根據來電的對象以及事件，要怎麼選擇出討好對方，或者是拒絕又不想傷到人，在這方面的體感相當真實。手機來電也是具有選擇性的接聽與掛掉，接起來更有後續的對話選項，上述與夜晚的迷宮問答一樣，會產生兩種傾向的計量表，不分善惡，但玩家必須承擔層層選擇後帶來的結局。是可以享受齊人之福，還是鮮血的末路都有可能發生。

夜生活主軸都在酒館內，不僅可跟人對話，還可向餐廳內的女侍「艾利卡」點單，讓文森飲酒時可以聽到他當下的內心話，而且根據葡萄酒、日本酒、啤酒、雞尾酒的品項，遊戲還會給予玩家一些酒品的小知識。順帶一提，本作的「FULL BODY」就是品酒的一種術語，形容有如女體一般的性感。

遊戲的惡夢爬塔玩法相當單純但富含技巧性，拉動可以移動的磚塊、不管是連結還是堆疊，想辦法為自己產生一條活路往上爬，但其中可能會有炸彈方塊、穿刺陷阱方塊、滑冰方塊等不同類型的機關挑戰，隨著關卡提昇還會有競爭者阻礙你的道路，這時為了存活你甚至可以害對方衰落死亡深淵！這樣的益智玩法都是繼承自《凱薩琳》而來，已經玩過前作的玩家也可以選擇「變奏模式」來挑戰更高難度的解題，但只想要體驗劇情的玩家也貼心的準備了自動模式，可以順暢進行遊戲。

除了原作《凱薩琳》配音的澤城美雪以外，本次《凱薩琳 FULLBODY》還可以透過買「理想之聲」DLC ，讓引誘文森出軌的凱薩琳，可以改為能登麻美子、小清水亞美、悠木碧、堀江由衣、阿澄佳奈、戶松遙、豐口惠、釘宮理恵、佐藤利奈、水樹奈奈等數位聲優的詮釋表現，挑選自己喜好的性格配音來享受遊戲。

隨著故事一天天推進，對於交往五年的女友，以及突然出現，完全就是理想情人樣貌的女孩，還有意外遇見善解人意的失憶女孩，你得幫文森特決定出誰才是他的真命天女，或者想要遊走在三個女人中間的修羅場，都是玩家可以自由決定的路線，只是付出的代價也會相當可觀。

遊戲以類似劇場的形式介紹，讓玩家體驗文森的恐怖經歷，至於神秘女子的來歷是？夜晚進入死亡爬塔試煉的綿羊們都是誰？為何會經歷這樣的惡夢，玩家必須跟文森特一同找出這些問題的解答，並且選擇出真愛的對象，遊戲在這樣的過程相當擬真，不管是有無戀愛經驗的玩家，在遊玩這款遊戲時一定都會有各自不同的感觸與心得。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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