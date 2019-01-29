【TpGS 2019】《凱薩琳Catherine FULL BODY》妄想創作概念源自…

SEGA Games在台北電玩展中展出PS4《凱薩琳Catherine FULL BODY》繁體中文體驗版，並在遊戲最後面揭露了繁體中文版決定於2019年4月25日發售。而《凱薩琳Catherine Full Body》總監後藤健一與製作人橋野桂也接受了媒體專訪，透露了八年前推出《凱薩琳》的感想，以及在今年推出加強版的緣由。

製作人現場表示《凱薩琳》這款充滿成人戀愛話題的作品自2011年發售以來，在全球獲得許多玩家的熱烈支持與回應，現在由裡到外全面升級為《凱薩琳FULL BODY》。新角色「琳」的加入更讓原本已經難解的三角問題，演變成更將混亂的四角關係！

現場也為玩家展示本次中文體驗版內容，當中有全新改編的片頭影片、關卡系統。並宣佈中文版也會同樣發行具有原聲帶、特典物品、美術集的豪華版本，希望玩家在4月25日上市後能夠多多支持《凱薩琳FULL BODY》

《凱薩琳 Full Body》總監後藤健一、製作人橋野桂媒體專訪

Q：加入了全新女主角，會這對原本的故事有多大幅度的改變？例如結局分岐等因素

橋野：原有的兩位凱薩琳，加入新對象「琳」，構成原作1.5倍的劇情量，結局會有更多的分歧。

後藤：原先雙凱薩琳的劇情也有所改變，在分歧路線上具體一時說不出有幾條，但也有不同結局，

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Q：《凱薩琳》遊戲中的音樂大多是耳熟能詳的古典樂編曲，配樂的用意是？

橋野：一開始在製作這款遊戲時，我們嘗試許多不一樣的類型，像是爵士樂、流行樂，但編曲工作人員怎麼配都不對，選到古典樂反而更適合。這款遊戲描述感情方面的事情。主角碰到吵架、戀愛、甚至是人生抉擇。乍看是很平凡的題目，但其實是很嚴肅的課題，搭配古典樂更有效果。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Q：遊戲每個關卡之前的二選一問答，先前在這些玩家答案的回應之中，有沒有出乎製作人意料的？

橋野：有一題，問說平穩的人生與意外刺激的人生喜歡哪種？我們預料玩家是喜歡刺激的類型，畢竟可能想要試試看劈腿才來玩本作，但最終玩家卻想要平穩安全的人生。這讓我相當驚訝。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Q：《凱薩琳 Full Body》從試玩版呈現的新畫面很讓人期待，想請問內容尺度表現有何突破？

橋野：在這次的動畫表現方面，還要刺激的表現，試玩版也推薦玩家先去看這些畫面

後藤：除了新追加角色會有新動畫，兩位凱薩琳也有新動畫，請期待他們有追加新的性感表現。



Ｑ：《凱薩琳》這樣的異色作品與以往的《女神異聞錄》聞名的Atlus不太一樣，為什麼會想製作？

後藤：我在製作《女神異聞錄3》、《女神異聞錄4》時，故事都是以年輕人的冒險為主題，就這樣做着做着，內心想着ATLUS是不是該做些跳脫常規的事，哈哈（看後藤），我這樣說好嗎？



Ｑ：《凱薩琳》文字冒險與解謎關卡結合的玩法是怎麼產生的呢？

橋野：最初原案一款描述男人不斷向上攀登的遊戲，在與整個團隊討論之後的結果，覺得可以擴展其他的概念，後來想到這樣跨機關困難往上的氛圍，與戀愛題材相當契合。而且不單純是解謎關卡，加入了戀愛有的三角關係、以及成年人不斷掙扎向上爬的過程，才產生了《凱薩琳》。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

這種先確定玩法，才決定劇情發展的順序，在Atlus本社是相當罕見的作法。另外就是我相當喜歡日本神話中伊邪那岐命和伊邪那美的故事，也是一個向上不斷攀爬，最後有所收穫的故事。



Ｑ：距離前作發售八年後重新推出加強版的理由是？

橋野：我自己的戀愛價值觀過了八年也會有所變化，八年是很長的時間，當時剛做好《凱薩琳》時，我會選擇與未婚妻凱薩琳。但人會改變，現在的我的選擇也改變了，而選擇可能會與八年前完全不同，才會想要推出加強版。



後藤：八年前當的《凱薩琳》是屬於實驗作，因為我們也不知道市場的反應，想不到推出後全球玩家們愈來愈喜歡，還有玩家在《EVO》這樣的格鬥賽當中比賽爬塔速度。這讓我們相當意外，也有許多玩家詢問我們是否要製作續作，才想說也是時候了。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Q：在製作人心中，對於《凱薩琳》主題劈腿有什麼樣的概念？

橋野：一般來說是不好的，我也覺得不好。當然在社會觀感上不是好事，但只是遊戲的話，就可以想像一下自己像文森一樣遇到類似的事情，不管是人生抉擇或者是其他女性的影響，帶來怎樣的後果。也是個不錯的體驗。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Ｑ：製作人經過這《凱薩琳 Full Body》的部份，會有挑戰其他成人題材的新遊戲創作？

橋野：我在《女神異聞錄5》這樣的作品之後，公司團隊正着手一款「超現實」的作品，描述一款幻想世界，但非王道類型，可是我們想要打破年齡層限制，推出給富有冒險心的玩家能體驗的新作。



Q：想必就是「Project Re Fantasy」了，請問開發進度何時可以讓玩家看到？

橋野：雖然我很想說，但畢竟還在開發中無法透露，時間到了就會公開。但我想喜歡《凱薩琳》與《女神異聞錄 5》的玩家一定會喜歡的！



Q：《凱薩琳》剛推出後因為玩家反應困難而做了簡單模式的更新，這次還有安全模式，那有沒有類似「巴別塔」的困難模式

橋野：有的這次在標準難度以上，有個「Arrange」模式的Hard難度可以達到玩家需求。況且關卡數量也有倍增，變化性會更多，酒吧內還有小遊戲關卡「長髮公主」也因為「Arrange」增加了一百多個關卡，讓對解謎執着的玩家可以挑戰。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

後藤：聽聞前作給人有「困難」的印象，所以這次有安全模式的設定。但我想說的是，《凱薩琳 Full Body》並不是完全針對新手的版本，如果已經通關舊版的玩家更可以來挑戰我們新增的模式，有變化更多的關卡讓玩家挑戰。



Q：日版販售可切換多位凱薩琳配音的豪華版，參與聲優在亞洲也相當知名，是否有考慮在台灣以及亞洲等地販賣？為什麼會有這樣的構想讓多達11位聲優來扮演「凱薩琳」？

橋野：是的，台灣繁中版也會有額外聲優配音的DLC。至於理由就是...對劈腿的對象妄想吧。（笑）為什麼會找來這麼多聲優的原因，會干涉到劇透不方便說明。其實原本只想說找4~5位就好，但後來在決定時猶豫不決，就超過10位了。

後藤：遊戲中有鑑賞模式，可以在其中更換聲音體驗。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Ｑ：好奇這11位聲優中，有誰是開發團隊覺得「非她不可」的人選嗎？

橋野：其實也沒有特別喜愛誰，這些聲優中有些是在《女神異聞錄》系列演出的知名聲優，但也有沒參與過的，當初在人選考量時其實有着「刪掉這位也不好，刪掉那位也不好」的猶豫，結果就這麼多了。

後藤：玩家可能會覺得音響監督很幸福與這些聲優工作，但監督的反應是「台詞都一樣，聽膩了！」

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Ｑ：想請問新角色「琳」關鍵的創作靈感來源？

橋野：原本的凱薩琳兩位都對主角咄咄逼人，太難稿了，加入個性更溫和的角色，也是為了平衡劇情的緊張感。但其他的原因就請玩家在遊戲中體會。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Ｑ：呈上題，為什麼宣傳影片中，會就她的性別問題宣傳？

橋野：設定「琳」這樣很多謎團的角色，但她是屬於堅持自己信念與價值觀的角色，我們並非單純丟進一個可愛的角色進去故事中。「琳」背負着許多重要的關鍵點，主角會因為他的存在而多出很多選擇。而宣傳這樣的第三位角色，就是我們希望讓遊戲接近完全體的概念。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Q：鑑於Nintendo Switch銷量不錯，3DS上的《超執刀》系列還有機會重製嗎？

橋野：主要還是看玩家的意願，我們也很想知道玩家是不是真的希望《超執刀》再次推出。《超執刀》對我來說是很有回憶的遊戲，甚至比開發《凱薩琳》還早，如果有機會的話，我當然願意。

後藤：《超執刀》WII版本我也有參與開發，如果有機會在NS平台推出新作，我也相當期待，但市場時機允許的話。

橋野：而且現在主機效能上有大幅步的進化，內臟開刀的畫面搞不好會更寫實，當然我還是要說，我們依然在等待時機，真的要開發，也是之後的事情了。

《凱薩琳FULL BODY》（Gamebase）

Q：請對台灣玩家發表感言

橋野：感謝玩家支持ATLUS的遊戲，謝謝！這次我來到台北地下街，感受到玩家們純粹喜愛電玩的感情，讓我獲得了一股能量，支持我今後也會做出台灣甚至全球玩家都喜歡的遊戲



後藤：在這八年之間，受到全球玩家關切《凱薩琳》的訊息，包括很多台灣玩家，今後會稟持玩家的意見做出更好的遊戲，請玩家多多支持。

《凱薩琳 Full Body》總監後藤健一與製作人橋野桂

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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