【食雞】《PUBG》全新賽制啟動！　打到最後先知道邊個係贏家

【食雞】PUBG Corporation旗下《絕地求生》台港澳區官方聯賽PUBG MASTER LEAGUE（以下簡稱 PML）即將展開全新賽季，PUBG Esports用實際行動支援全球PUBG電競戰隊，推出六大賽區聯賽的限定造型外套…

PUBG Corporation旗下《絕地求生》台港澳區官方聯賽PUBG MASTER LEAGUE（以下簡稱 PML）即將展開全新賽季，PUBG Esports用實際行動支援全球PUBG電競戰隊，推出六大賽區聯賽的限定造型夾克，其中各賽區造型夾克的收益將撥出25%均分給各賽區參加新賽季的戰隊！

購買造型支持PML戰隊。（Gamebase）

台港澳區官方聯賽PML經過Phase 1以及FACEIT全球高峰賽後，將於五月迎來第二階段賽事（Phase 2），多支戰隊憑藉上季經驗，在戰術模擬以及補強實力上費盡苦心，同時新賽制的實施，也註定為Phase 2的對決掀起更大的風暴，不戰到最後一刻是不會知道誰是贏家。

六大聯賽Phase 2造型夾克。（Gamebase）

支持PUBG電競，支持PML戰隊

台港澳區官方聯賽PML身為全球主要賽區之一，推出專屬造型夾克，為了支持PML戰隊， Phase 2造型夾克總收益的25%，將平均分配給所有參與Phase 2例行賽的24支戰隊；現在遊戲中商店可以看到六大賽區的限量造型夾克 (PML、NPL、PEL、PJS、PKL以及PCL)，造型夾克以9.99美金的價格販售，此造型採限時販售，活動期間為即日起至2019年6月30日，讓喜愛PML賽事的粉絲們透過全新方式來支持喜愛的戰隊。

新賽制為比賽增添許多變數。（Gamebase）

PML Phase 2全新賽制

2019 PML第二階段賽事（Phase 2）分為資格賽初賽、資格賽決賽、例行賽、淘汰賽與總決賽，總計超過60支戰隊爭奪Phase 2例行賽的資格，其中包含了上一賽季例行賽排名17～24的戰隊以及總決賽排名13～16名的戰隊。與以往不同的是，Phase 2例行賽新增淘汰賽制度，例行賽前八名隊伍晉級總決賽後，進入到淘汰賽的隊伍，其例行賽總積分將連同淘汰賽積分計算，各隊必須更積極把握每一次得分機會，如何搶分將是新的賽季一大觀看重點！。

本賽季種子隊伍：ahq、MP5、SENVF、GEX、NovaMS、FW、Talon、Youth、MGT、CRS、Nursing Home等強權，經歷過Phase 1賽季洗禮後，面對自資格賽廝殺出來的12支挑戰者，是否能夠繼續保持優勢？5/12資格賽決賽後將公布新賽季的隊伍名單，請玩家持續關注PML賽事，所有賽事資訊將第一時間更新在PML官方網站。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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