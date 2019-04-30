【PUBG】PML PHASE 2 全新賽季　擁專屬造型、贏50萬獎金！

《絕地求生》4月26日宣佈，2019 台港澳區官方聯賽 PML（PUBG MASTER LEAGUE，以下簡稱 PML）Phase 2 重燃戰火，即日起開放戰隊報名。成功報名之隊伍將從資格賽出發，最終排名資格賽前十二名的戰隊進入例行賽，與上賽季總決賽排名前十二名的戰隊共 24 支頂尖隊伍爭奪最強隊伍封號，冠亞軍戰隊將再次代表台港澳賽區參加七月份的 PUBG 經典賽（PUBG Classic Series）！

台港澳賽區三連霸冠軍隊伍 – ahq，新賽季接受各方挑戰。.（Gamebase）

資格賽分組廝殺 拚策略更拚槍法

PML Phase 2 將開放 64 隊名額參加資格賽，其中包含 GDE、Team Sponsor Needed、ahq Fighter、Super Esports、The Devil Knife 等上季例行賽下放的 8 支戰隊，分為四小組各 16 支隊伍。初賽將於 5 月 8 日至 5 月 10 日進行每日 4 回合的初賽，各組前三名隊伍將與上季總決賽排名 13 至 16 名的戰隊，其分別為 MS Fighter、Team SADES、G-rex Gaming 以及 MP5 Cyber Station，於 5 月 11 日及 5 月 12 日進行每日 6 回合的決賽，資格賽決賽中排名前十二名的戰隊將脫穎而出參加 Phase 2 例行賽。

Phase 2 賽事總獎金高達 200 萬元（約港幣50萬元）。（Gamebase）

PML 專屬造型夾克，支持台港澳區電競選手及戰隊

2019 年 PUBG 全面推廣 Esports（電競賽事），PML Phase 2 除了賽事總獎金與上賽季一樣為 200 萬元新台幣之外，更增加額外獎勵；透過版本更新項目 #28 在遊戲商店以美金 9.99 元上架 PML 專屬造型夾克，購買專屬造型夾克的玩家不僅僅是支持台港澳區 PML 聯賽，其中專屬造型售出的 25% 收益將平均分配給所有參與 Phase 2 例行賽的 24 支戰隊。PML 專屬造型夾克將在 6 月 30 日 (日) 下架，支持 PUBG 賽事的台港澳玩家千萬不要錯過這次機會。

Phase 2 冠亞軍隊伍將出戰 PUBG 經典賽，爭取世界賽外卡資格。（Gamebase）

隨著上週 FGS（FACEIT 全球高峰賽，簡稱 FGS）落幕，各賽區頂尖戰隊對決產生許多精彩畫面，獲得全球好評不斷。緊接著開始的 PML Phase 2 優勝的兩支戰隊將在七月份代表台港澳賽區出征下一次的亞洲區 PUBG 經典賽事，敬請繼續鎖定 PML 網站以追蹤更詳細的賽事資訊，不錯過任何一場精彩賽事！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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