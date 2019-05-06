直擊秋葉原Tamashii Nations Tokyo 高達拉打星矢齊集萬代專門店

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位於秋葉原電氣大街的BANDAI專門店 Tamashii Nations Tokyo 已經開幕， 喜歡高達、拉打、龍珠、超合金的你要留意，3層高分別有限定品、試作品、活動event，必去。

秋葉原先後出現過幾家BANDAI Tamashii Nations 系列店，但不是陳列室就是死貨散貨區，香港人最愛買的是「限定品」，又豈會被吸引到！終於，BANDAI醒了，它們在電氣大街開設專門店 Tamashii Nations Tokyo，地面1F專賣店鋪限定品，開張期間有手信版鐵甲萬能俠超合金魂、高達、渣古，聖衣神話EX星矢等等。

入門口，超合金魂Maginzer Z、SHF悟空、新1號，還有Robot魂RX-78高達排排企歡迎你。（鍾世傑 攝）

留意它們的關節位，並不是以動畫造型為本，而是跟足玩具放大，腳下的底座都是BANDAI玩具用的「魂stand」。（鍾世傑 攝）

大部份展品都掛在牆上，還有大電視在播片。（鍾世傑 攝）

除了高達，BANDAI前身Popy公司就是靠超合金萬能俠發達的，所以每間鋪都一定會有隻巨型的鐵甲萬能俠，是一份致敬。（鍾世傑 攝）

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4款開店紀念限定品：星矢、萬能俠、高達、渣古

限定鐵甲萬能俠的本體跟一般版GX-01R完全一樣，差別在地店轉了TAMASHII NATIONS TOKYO字樣（10800日圓）；而死極死唔去的「小強」聖衣神話EX新生青銅天馬座聖衣星矢黃金版，它跟17年香港time square星矢展那款聖闘士聖衣神話EX ペガサス星矢（新生青銅聖衣） LIMITED GOLD EDITION基本是完全一樣，只有TAMASHII NATIONS TOKYO字樣的新包裝有收藏價值。（8640日圓）

而兩盒Robot魂 A.N.I.M.E 系列就比較吸引。高達和渣古的頭部都改了新件，身上所有印字圖案都為全新設計，渣古的綠色更比一般版深，軍事感重，算有點誠意。雖然配件比一般版少，但主體相當精緻。（各4860日圓）

鐵甲萬能俠GX-01R TAMASHII NATIONS TOKYO手信版。10800日圓

Robot魂 A.N.I.M.E 系列的高達 RealType Marking版。4860日圓

Robot魂 A.N.I.M.E 系列的渣古II RealType Marking版。4860日圓

黃金色聖衣神話EX 新生天馬座青銅聖衣星矢。8640日圓

另外還有一系列「Tamashii Life」系列日用品，如超合金魂、Metal Build LOGO圖案T恤，用來做手信你朋友應該會很高興，但著用又是另一回事。（3132日圓／S/M/L/XL）

各款「Tamashii Life」T恤定價一樣。（3132日圓／S/M/L/XL）

上一層的2樓是概念作品展區，比如金屬製天馬座聖衣頭盔、1：4射手座黃金聖衣，還有正在接受預訂的Tamashii Web shop限定品，比如GFFMC重高達2號機 SHF幪面超人 逢魔時王、Robot魂藍色重裝型雷射大炮！以下圖輯很多新貨包你未見過真身。

金屬製天馬座聖衣頭盔、1：4射手座黃金聖衣。

比一般SIC巨型2倍的影月雕像。

雖然SHF都出過一條神龍，但這一條比例更粗更大，未正式投產。

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曾炒至4千多港元的電鍍色GFFMC系列「香港之夜」重高達合金，店內率先有實物，原來真是同一隻色，只是將機身編號和印字尹一改，一些細節改用啞色，名義上稱為重高達2號機（不是重高達II），再次生產。

未決定是否生產的概念作品ROBOT魂RX-77-3重裝型雷射大炮。

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TAMASHII NATIONS TOKYO

日本〒101-0021 Tokyo, Chiyoda City, Sotokanda, 4 Chome−4−２ HULIC &New AKIHABARA B1〜2F

營業時間：每日12至20、星期六日及日本公眾假期10至20／年中無休

〒101-0021 東京都千代田区外神田４丁目４−２ HULIC &New AKIHABARA B1〜2F
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