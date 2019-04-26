S.H.Figuarts真骨雕 幪面超人Kiva SHF月騎 figure 開箱試玩

S.H.Figuarts 真骨雕／真骨彫《幪面超人Kiva》SHF 月騎figure發售一日已炒至$1200，未買到？即時送上開箱圖輯。

BANDAI SHF/S.H.Figuarts「真骨彫」figure，理論上是由骨、肉、皮膚以至服裝，從內至外一層一層去塑形，做出超像真比例及細節。最新作真骨雕《幪面超人Kiva》月騎（仮面ライダーキバ／2008年播出），角色本身設計細節多，商品又少，未出已經極受重視；公布發售後，坊間不少玩具店瞬間已經截訂。果然，4月尾推出1天已經有店家叫價1200元以上，根本不理性。

其實不用看試玩報告都知道，一隻非限定特別版SHF，沒理由值過千元的；筆者反而是認為大家都會忍手等炒價回落、先幫大家止痕的心態去拍開箱。

S.H.Figuarts 真骨雕 幪面超人Kiva 開箱試玩圖輯。（鍾世傑 攝）

SHF真骨雕 幪面超人Kiva：包裝開箱圖輯

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幪面超人Kiva（キバ是日文，廣東話應該諗作「KEY罷」）作為首10個平成拉打中的9號仔，香港播出時名為《月騎》，這個騎士的造型主題為蝙蝠和吸血鬼，相當華麗。當年播出時，拉打figure剛剛好由裝著可動系列進化至SHF系列，主角Kiva／月騎基本形態仍以舊制式製作，11年來未有更新版本發售，這點也是真骨雕Kiva出現瘋狂炒風的其中一個因素。

SHF真骨雕 幪面超人Kiva 月騎figure開箱試玩開始了（鍾世傑 攝）

真骨雕 Kiva 開箱試玩圖輯：這月騎招牌手勢總令我想起日本藝人DAIGO。（鍾世傑 攝）

背部線條實在是美不勝收。（鍾世傑 攝）

完成品到手，包裝沒甚麼特別好講；上色非常好，黃色複眼內的細紋極細緻，紅／銀雙色用上光澤油，黑位則為啞色，銀甲的細紋及鎖鏈細節全體有滲墨線加強立體感。變身腰帶更是一絕，Kiva的蝙蝠仔同伴Kivat Bat 三世（キバットバットⅢ世）只有一片尾指甲大小，上色卻接近完美，雙翼更有關節，能跟足劇情插入Kiva變身腰帶扣，而腰帶兩側各有3支變換形態使用的半透明「哨子」，每支都能獨立抽出來，精緻非常，但把玩時實在要小心，極易被「地板精靈」沒收！

SHF真骨雕 幪面超人Kiva：上色用料圖輯

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來一個近鏡，黃色複眼內的細紋極細緻。

全部半透明哨子(フエッスル)都可以拆出來。（鍾世傑 攝）

SHF真骨雕 幪面超人Kiva：細節圖輯

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可動方面，最初看官圖比較擔心Kiva有「蟹手」問題，即裝甲會阻礙手臂向下貼身垂直，但成品完全沒有問題，膊上銀甲完全獨立可動，一點也沒阻礙郁動，手臂可對摺至近180度。而「企領」位置更可向上拉，但暫時覺得沒太大意義；下身可動沒有任何大問題，值得一提是舊裝著可動Kiva右腳有爆甲變成蝙蝠翼的gimmick，小腿略粗影響觀感，而今次BANDAI就外觀先決改用換件處理，雙腳線條即時「靚仔晒」，更重要是不會令腳部過重，可以不加display stand直接「金雞獨立」（當然、一推就會倒），做出「騎士踢」Darkness Moon Break／暗月破的起手式。

真骨雕Kiva可以不加STAND做到絕招Darkness Moon Break 暗月破的單腳企姿勢，不信可點擊下面圖輯，有全身照。(鍾世傑 攝)

留意Kiva出絕招時，蝙蝠仔會飛出來，拍照時不要扣在腰帶上才算跟足原作。(鍾世傑 攝)

SHF真骨雕 幪面超人Kiva：可動試玩圖輯

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百物騰貴，大陸的生產成本不斷上升，普通拉打SHF，就算連魂限版，水準也愈來愈參差，但S.H.Figuarts真骨雕倒算是維持到隻隻高水準，這款幪面超人Kiva又將真骨雕推向新高度，身上細節算是真骨雕系列現時最豐富，本來照原定價7,560日圓應該賣$500以內，但角色搶手、水準又高，即使6、7百我也會出手。 但推出一日即炒過千（日本也炒、大約去到12000日圓），明顯是失去理性。提醒大家，S.H.Figuarts真骨雕Kiva不是甚麼網上限定、數量限定品，這筆錢是否應該花，由各位自行決定，同時希望BANDAI盡快再販有炒價的「真骨彫」系列figure，令人人有骨玩吧。 SHF真骨雕 幪面超人Kiva 買定唔買？

暫時市面的貨源，全都屬初回生產品，一定會跟這平成拉打系列時王RIDER WATCH支架底座。(不連透明支柱)

全批貨都送，記得問店員拿呀！

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