《Apex Legends》手機版開發中！將與騰訊合作共同打入內地市場

EA 美商藝電於自家 2019 年會計年度第 4 四半期收益發表會上宣布，將計畫針對旗下人氣大逃殺型對戰射擊遊戲《Apex Legends（Apex 英雄）》推出手機版，讓更多玩家們都能一起來體驗這款大逃殺遊戲的獨特魅力！

《Apex 英雄》為 Respawn Entertainment 所開發，EA 美商藝電目前在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出的大逃殺行第一人稱視點動作射擊對戰遊戲，遊戲沿用官方之前所推出的《Titanfall 神兵泰坦》世界觀與經典的大逃殺對戰規則玩法，並加入了新的英雄系統讓玩家們選擇使用，加上特有的復活系統與社群等要素，因此自 2019 年 2 月推出以來大受玩家們好評。

而在這次的收益發表會上，EA CEO「Andrew Wilson」表示，「《Apex 英雄》不僅是 EA 史上成長最快速的遊戲，同時也開拓了高達目前玩家基數約 30%之多的全新視聽觀眾，官方也將於今後，致力於提供全世界社群粉絲玩家們長期的 Live 服務，並於今年 6 月的 EA Play 公開第二季的首度情報。」

至於在官方所發表的手機版方面，目前僅知手機版正在開發進行中，在中國市場方面，也將會與中國 Tencent（騰訊）合作，至於有關手機版的更進一步確實情報，目前則還有待官方後續更進一步公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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