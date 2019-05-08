《神探Pikachu》流出？匿名YouTube搶閘播1小時版本毛毛比卡超

《神探Pikachu》（名偵探皮卡丘）真人電影在初次曝光後，便靠著擬真但又不失原有風格的動畫呈現引起了不少玩家的關注，讓不少玩家都相當期待電影的最終表現。當前電影已在日本於 5 月 3 號率先上映，但台灣的訓練師們只能等到 5 月 9 號才能進戲院觀賞，對不少粉絲來說想必是個感覺相當漫長的等待吧？

不過就在電影上映前，網路上卻出現了《神探Pikachu》電影完整版外流的消息，一個名為「Inspector Pikachu」的 YouTube 頻道便在今日上傳了疑似是電影完整版的內容引起了不小的關注，甚至連電影的比卡超（皮卡丘）配音員 Ryan Reynolds 都在自身的推特上分享此項消息。

點擊看流出截圖：

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當然擔舊影片開頭看起來很像是真的是這麼一回事，但過了一分鐘後便可確認只是個惡作劇影片，因為過了那個時間點後贏來的便是查達 1 個小時 40 分鐘的皮卡丘跳舞秀。雖然目前官方還未對此發佈相關聲明，但就影片的中的浮水印來看，已可確認是官方為了宣傳電影所作的惡搞。

開頭看起來真的像是這麼一回事



結果....

雖然只是場惡作劇，但許多玩家並不討厭這類的宣傳手法，除了頗有創意外，擬真化的皮卡丘的賣萌舞步也確實治癒了不少人心。不過也有不少人稍感失望，與其看著皮卡丘賣萌，他們比較希望能看到皮卡丘搭上 Ryan Reynolds 配音講一個多小時的幹話（？）。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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