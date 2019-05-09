回味《復仇者聯盟4》．整理漫威MCU電影宇宙人物關係、劇情回顧

預售票房破7億、躋身中國影史票房前三的《復仇者聯盟：終局之戰》大家去看了麼？漫威通過10年20餘部電影的佈局，為我們描繪了一個個有血有肉的電影角色，一幕幕精彩震撼的英雄故事。

如果你不是漫威的「鐵粉」，相信你很難搞清楚漫威角色之間的關係，看電影時鄰座小哥已經笑出了聲音，而你卻在迷茫美國隊長二戰時期的女友佩姬和蟻人女朋友的爸爸皮姆博士之間有什麼關係、Iron Man人人工智能為什麼叫「Jarvis」、漫威的老爺子Stan Lee串過哪些角色……這時，你就需要這個網站（Marvel Cinematic Universe）來幫助你了。

進入網站，你會看到一個複雜的網狀圖，每個人物上都有一條條關係線連接著與他／她相關的其他人物，或是朋友、或是敵人。而在網頁的右側是這個人物的簡單介紹，並在下方提供了與他相關的朋友、同事、敵人角色，讓你一鍵直達。當你在網頁中點擊頭像，拖動人物關係時，你會看到非常酷的交互畫面。這像什麼？就像是《復仇者聯盟》中，托尼展開所有復仇者個人信息一般。同時你也可以通過頂端的分類，分別查看英雄（HERO）、復仇者聯盟（AVENGERS）、神盾局（SHIELD）等具體分類，搞不清楚Stan Lee串了哪些電影分別演了哪些角色？來，專屬的「STAN LEE」分類值得擁有。

除了人物關係以外，網站裡還提供了漫威電影的時間線，在這裡，你可以按照電影階段（PHASES）、上線時間（YEAR OF RELEASE）、電影系列（MOVIE GROUP）來查看從2008年《鋼鐵俠》到2018年《黑豹》（《復仇者聯盟：無限戰爭》之前）中所有電影相關人物的關係。

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當你在網頁中點擊頭像，拖動人物關係時，你會看到非常酷的交互畫面。（Marvel Cinematic Universe網頁截圖）

最後一個問題：全英文界面，我看不懂欸。這其實也不是什麼大問題，一般瀏覽器比如Chrome、Edge 都是自帶翻譯網頁功能的，點擊圖標，就可以一鍵翻譯整個界面。不論你是看過《復聯4》想要回顧劇情，還是想在假期看「復聯四」之前了解下人物關係，這個網站都會讓你完全搞清楚漫威宇宙中「誰是誰的誰」 。

不論你是看過《復聯4》想要回顧劇情，還是想在假期看「復聯四」之前了解下人物關係，這個網站都會讓你完全搞清楚漫威宇宙中「誰是誰的誰」 。（Marvel Cinematic Universe網頁截圖）

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：搞不清漫威電影裡誰是誰的誰？這本「漫威宇宙百科全書」不能錯過】