《SD高達G世代 火線縱橫》全新參戰機體登場人物新情報公開！

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年在PS4／Nintendo Switch／PC Steam等平台推出的鋼彈戰略 SRPG《G世代》系列最新作《SD鋼彈（港譯：高達） G世代 火線縱橫》（SD Gundam G Generation Cross Rays／SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ），官方特地公開本作新參戰MS機體／新參戰角色與新遊戲系統最新情報要給玩家們知道！

新收錄機體＆登場人物：

新機動戰記高達W Endless Waltz 敗者們的榮耀：

重武裝高達EW 伊格爾裝備（Gundam Heavyarms EW Igel Armament／ガンダムヘビーアームズEW イーゲル装備）

沙漠高達EW 犰狳裝甲裝備（Gundam Sandrock EW Armadillo Armor／ガンダムサンドロックEW アーマディロ装備）

機動戰士鋼彈 Seed

嫣紅攻擊高達（鳳型）（Strike Rouge（Ootori）／ストライクルージュ（オオトリ））

異端高達 紅色機改（Gundam Astray Red Frame Kai／ガンダムアストレイ レッドフレーム改）

工程用吉姆（Works Ginn／ワークスジン）

民間用異端高達（Civilian Astray DSSD Custom／シビリアンアストレイDSSDカスタム）

三角異端高達（Delta Astray／デルタアストレイ）

（《SD高達G世代 火線縱橫》）

機動戰士高達00

月之女神高達（Gundam Artemie／ガンダムアルテミー）

雪崩型能天使高達（Gundam Avalanche Exia／ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ）

卓越型GN-X（Superbia GN-X／スペルビアジンクス）

黑色正義女神高達（Astraea Black／ブラックアストレア）

機動戰士高達 鐵血孤兒

幻魔高達（Gundam Dantalion／ガンダムダンタリオン）

哈克利．羅迪（桑波機）（Hakuri Rodi（Sampo Ver.）／ハクリ・ロディ（サンポ機））

艾路吉．米拉吉（Arge Mirage／アルジ・ミラージ，CV：安田陸也）、桑波（Sampo／サンポ，CV：鈴木崚汰）、尤哈娜（Yuhana／ユハナ，CV：小松未可子）

新系統「技能GET」（Ability Get／アビリティGET）

在本作中，關卡上會出現被稱為「技能持有者」（Ability Holder／アビリティホルダー）的新角色登場，玩家們只要將之擊破，即可獲得該角色持有的技能，並裝備在自己角色身上，藉此來自定自己的角色能力，也讓遊戲的戰略性與變化性更加提升許多！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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