SD高達三國創傑傳試玩 曹操飛翼高達 董卓天意 孫堅迷惘 素組報告

試玩SD高達「三國創傑傳」模型第2彈：曹操飛翼高達、董卓天意高達、孫堅迷惘高達，三款發售前的實物sample到手了（5月27日正式發售），今輯角色有點dark hero風味，第一眼看時不及紅黃藍配色的劉關張高達搶眼，其實設計都好有個性，令三國創傑傳系列更多采多姿。

曹操飛翼高達

第2彈主打的曹操飛翼高達（曹操ウイングガンダム），見到實物後有點意外，黑／銀／藍色膠料都比官圖更暗（尤其這官方sample加了消光），好不起眼；個人建議金／銀色配件應改用半光澤，有gundam marker或噴槍的話，最好將天線噴成真正的金色。這隻曹操的可動性並不高，可將青釭劍一分為二變雙刃，做一些Wing Zero「雄鷹展翅」中二動作，仍然好有型。（864日圓）

曹操飛翼高達（曹操ウイングガンダム）（864日圓）（鍾世傑攝）

曹操飛翼高達正面（鍾世傑攝）

+ 7 + 6 + 5

曹操飛翼高達背面（鍾世傑攝）

孫堅迷惘高達

孫堅迷惘高達（孫堅ガンダムアストレイ）巧妙地將身上三尖八角的裝備改成少數民族風，全身輕裝甲用飛鳥做主題，雖然受《無雙》影響，覺得這孫堅比較像甘寧老師，但多色半透明實在豪華，屬第2彈3款模型中最吸引的一款。值得一提BANDAI已公開孫權迷惘高達設定，設計有點像《高達創戰者》內那款戰國迷惘高達，令人期待！（756日圓）

孫堅迷惘高達（孫堅ガンダムアストレイ）（756日圓）（鍾世傑攝）

孫堅迷惘高達（鍾世傑攝）

+ 7 + 6 + 5

孫堅迷惘高達（鍾世傑攝）

題外話：孫權迷惘高達都已公開設定，設計有點像《高達創戰者》內那款戰國迷惘高達，令人期待！

董卓天意高達

董卓天意高達（董卓プロヴィデンスガンダム）以黑色為主色，官圖中，黑甲上有紅色烈紋，極之搶眼，但模型組件為全黑色，並未附送貼紙，需要自己手油，這部董卓可算是高手向的作品。不過老實講，自己覺得全黑的董卓天意高達是別有風味，很配合其奸雄的特質。它的變身設計令我想起SD戰國傳中那隻「闇皇帝」，都是換裝變身成一隻似龜又似龍、樣衰衰的怪物；玩法的確多，但雙腳要顧及變型，可動性認真麻麻，要扣點分。（648日圓）

董卓天意高達（董卓プロヴィデンスガンダム）（648日圓）（鍾世傑攝）

董卓天意高達（鍾世傑攝）

+ 6 + 5 + 4

董卓天意高達變型（鍾世傑攝）

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