《崩壞3rd》改版「逐夢雙星」！新角雙子姊妹花、2週年美食季玩法

品玩邦藝術股份有限公司旗下代理米哈游（miHoYo）開發的 3D 動作手機遊戲《崩壞3rd》即將於近日改版。全新角色雙子姊妹的外傳編年史活潑亮相、爾虞我詐的三國陣營戰玩法亦將於新版本開放。此外，適逢繁中版本即將推出屆滿 2 周年，繁中版獨有的美食季玩法也準備好了！

於此版本當中，布洛妮婭的兒時玩伴——S級女武神蘿莎莉婭「櫻桃炸彈」、A級女武神莉莉婭「藍莓特攻」萌嬌登場，懷抱著偶像夢想的姊妹，連攜出擊還能為彼此帶來加乘的力量！另一方面，三方廝殺的陣營戰玩法亦將帶來緊張刺激的較勁爭鋒，古老帝國「煌」、神聖教國「希克紮爾」、海盜聯邦「耶夢加得」究竟遠古寶藏鹿死誰手？最後，順應繁中版本營運即將屆滿 2 周年，版本獨有的美食季活動亦將令艦長食指大動！超過 4,000 水晶、十張擴充補給卡等等遊戲福利拿好拿滿，台北、高雄、香港的遍地開花實體活動玩好玩滿，一起收穫滿行囊地度過歡快初夏吧！

全新女武神——S 級裝甲【櫻桃炸彈】、A 級裝甲【藍莓特攻】

一對出身於可可利亞孤兒院的神秘雙子，堪稱逆熵新生代戰鬥力的代表，她們是蘿莎莉婭．阿琳與莉莉婭．阿琳。接受了未知技術的改造，姊妹倆獲得了媲美帝王級崩壞獸的驚人力量！最令人驚訝的是，當兩人同在隊伍裡時，部分技能將升級為連攜攻擊，輸出效能大幅提升。此對雙子姊妹，雙生又能雙贏！於版本更新之後，「櫻桃炸彈」與「藍莓特攻」將於《崩壞3rd》繁中版的世界閃亮亮登場，相關活動請密切關注官方粉絲團後續公告。

全新武器——睡美人、天鵝湖

以崩壞獸的甲殼為材料加工而成的矽素大劍。劍身滿佈荊棘般的利刺，在接觸到崩壞能源後會微微震動。以高密度結晶塊鍛造而成的晶鐵大劍。劍身如一片靜止的湖泊，然精湛工藝已超越了逆熵常規技術範疇。

3.1 版本全新玩法 三分天下之三國陣營戰

超越千年之和平局面即將打破，為了爭奪神秘遺跡，無盡戰火即將點燃這片被時光遺忘的大陸。各自懷揣著無法退讓之理由，聖賢王所統治的古老帝國「煌」、英雄王所守護的神聖教國「希克紮爾」以及海盜王所締結之海盜聯邦「耶夢加得」展開了一連串合縱連橫之你爭我奪。歡迎光臨！女武神們的美食慶典！只能說……當琳瑯滿目的夜市美食攤開於面前，誰還忍得住呢？女武神們當然也不例外呀！



於活動期間，艦長將能參與2周年豪禮登錄送、美食Bingo、美食大樂透，以及台港澳美食季特設關卡等等豐富有趣的遊戲活動。除了隨著女武神們的腳步，展開一段怦然心動的台港澳美食之旅，還能免費獲得總計超過4,000水晶與10張擴充補給卡等等遊戲福利！而且而且，萬千艦長矚目又引頸期盼的首儲重置儲值優惠亦將隨之開啟。此次繁中版2周年，就是要讓大家拿好拿滿、拿到手軟！

2 周年預熱活動——八重櫻有八重

以繁中版本人氣女武神票選為第一槍，八重櫻現已確定成為繁中版本的人氣女武神 No.1。於5月9日開始，八重櫻將擔下「爆料大使」之重任，不定時地為所有艦長帶來各式遊戲內外的福利爆料！而除了前述2周年期間的免費福利，為了感謝廣大艦長的過往支持與肯定，截至5月20日結束以前，凡歷史儲值記錄累計滿額，便可免費獲得《崩壞3rd》二周年影音雙碟，內含遊戲OST與三部動畫電影。2周年預熱活動─八重櫻有八重

以繁中版本人氣女武神票選為第一槍，八重櫻現已確定成為繁中版本的人氣女武神 No.1。於5月9日開始，八重櫻將擔下「爆料大使」之重任，不定時地為所有艦長帶來各式遊戲內外的福利爆料！而除了前述2周年期間的免費福利，為了感謝廣大艦長的過往支持與肯定，截至5月20日結束以前，凡歷史儲值記錄累計滿額，便可免費獲得《崩壞3rd》二周年影音雙碟，內含遊戲OST與三部動畫電影。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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