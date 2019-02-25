《崩壞3rd》推出新版本「快雪迎春」　完成新春料理可得限定服裝

品玩邦藝術股份有限公司旗下代理米哈游（miHoYo）開發的 3D 動作手機遊戲《崩壞3rd》即將改版，新版本「快雪迎春」將帶來女武神們的迎新春料理，快來遊戲裡面和女武神們一起體驗烹飪的美好吧！

於此版本當中，麗塔 S 級女武神『蒼騎士．月魂』將破冰而出，身為冰霜之主，操縱起弒人侍從自然輕鬆俐落；於此同時，戰衣強化計劃亦同步啟動，芽衣A級女武神『女武神．強襲』將獲得嶄新面貌、破曉重生。快雪之後，更要迎春！女武神們將合力準備新春料理饗宴，為年後開工的艦長帶來身心靈的全方位慰藉，現在就趕緊進遊戲裡面看看吧！

全新裝甲 - 【蒼騎士．月魂】

身為冰霜之主、冷月之下的寒冬女神，以冷冽冰鋒將一切邪惡困入永夜冰牢。化冰川為護甲，召喚强力侍從「白銀之月」，執行殲滅號令。麗塔 S 級裝甲——『蒼騎士．月魂』準備完畢！

於版本更新之後，『蒼騎士．月魂』將於《崩壞3rd》繁中版的世界翩然破冰，相關活動請密切關注官方粉絲團後續公告。

蒼騎士．月魂（gamebase）

新武器 - 『恆霜之斯卡蒂』

一柄使用了北極遺跡中發掘所得的霜藍色魂鋼塊鑄造而成的、極為特殊的諸神座武器。傳言當探險隊找到此魂鋼塊時，它正在不斷地轉化周圍的水體，形成一座複雜的冰造建築，如同住在宮殿中的寒冬女神一般……

恆霜之斯卡蒂（圖片數據為開發中數值，確切數據請以遊戲內為準）（gamebase）

強化裝甲 - 【破曉強襲】

為了因應日後可能遭遇的危險，特斯拉博士實施了「戰衣強化」計劃。流電轉化、刀神顯化……全新的力量必將成為助力未來戰局的利器，增幅核心開啟！此刻，『女武神．強襲』裝甲已經強化完畢，破曉強襲請求出戰！

於版本更新之後，『女武神．強襲』將於《崩壞3rd》繁中版的世界破曉重生，相關活動請密切關注官方粉絲團後續公告。

增幅核心－破曉強襲（gamebase）

2.9 版本全新主線劇情 - 第九章間章2【蛇從黑暗中行來】

由於受到麗塔攔阻，德麗莎一行人在天穹市的交易終究宣告失敗。人形機少女仍存有許多尚未解開的謎團……而一直隱身於暗處的「世界蛇」，究竟又暗藏了什麼等待著被揭曉的秘密呢？結合了瓦爾特、愛因斯坦等人，第九章間章2的故事又揭開了新章節的序幕。

第九章間章2 - 「蛇從黑暗中行來」（gamebase）

2.9 版本全新活動 - 【快雪迎春】

按照神州的習俗傳統，新春饗宴是迎接初春的重頭戲，休伯利安號的新春大作戰就此展開！聽說，優勝者可以獲得德麗莎學園長準備的新春禮物唷！還有還有，聊天室裡的神秘人？吼姆們的秘密寶箱？許多新春驚喜都將隨著新春饗宴一併登場！

於2.9 版本期間，《崩壞3rd》將內建嶄新不同的遊戲系統──「新春饗宴」，在廚房中反覆製作、完成料理，精進廚藝等級後，便可得到角色限定服裝、三分結晶以及水晶等等豪華福利！就請各位艦長大方指揮女武神，完成一道道特色佳餚，歡喜料理迎新春吧！

「快雪迎春」活動主視覺（gamebase）

2.9 版本其他活動 - 麗塔慶生活動

於 2.9 版本期間，恰好適逢麗塔的生日，遊戲內外皆會有一連串的慶生活動，據說只要於活動期間內完成七日登錄，便能夠免費獲取麗塔角色的碎片自選禮盒。並且並且，在特設的活動關卡中累積足夠的積分，還能加碼獲得麗塔人物的聖痕！事不宜遲，現在就一同為這位既性感又危險的萬能女僕獻上誠心的生日祝賀吧！

艦長，一同駕駛休伯利安戰艦，繼續為世界上的所有美好而戰吧！

麗塔慶生系列活動之主視覺（gamebase）

相關活動開放期間與更多活動細節，請詳見遊戲官方粉絲頁。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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