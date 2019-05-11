《精靈寶可夢》全新手遊 DeNA、Pokémon 合作用手機捉比卡超

日本 DeNA 於最新一期 2019 年 3 月期決算發表中公布，將與日本 The Pokémon Company 共同合作，於手機平台上推出在全球備受粉絲們喜愛好評的人氣作《Pokémon 精靈寶可夢》系列最新手機遊戲登場與粉絲們見面！

《寶可夢》（舊稱：神奇寶貝、精靈寶可夢）系列為日本 Pokémon 所推出，讓玩家們收服各式各樣不可思議的神奇生物「寶可夢」來進行培育養成，並與其他訓練家們互相對抗，在旅途中攻略各式各樣不同特色道館，收集道館徽章打敗聯盟四天王，成為最新寶可夢訓練冠軍的收集養成 RPG 遊戲。由於推出以來大受好評，因此除了遊戲外，也陸續推出各式各樣動漫周邊，成為風靡全世界的大型人氣 IP。

（《寶可夢》遊戲圖片）

至於 DeNA，則是日本知名手機遊戲大廠，除了眾多自家代表作之外，近年來也與日本任天堂共同作，陸續推出包括《超級瑪利歐酷跑》、《聖火降魔錄 Heroes》、《動物之森 口袋露營廣場》與《瑪利歐賽車 Tour》等多款大作。而隨著這次官方宣布將與 Pokémon 合作推出手機新作，也讓人分外期待這款手機新作將會有怎樣不同於現有《Pokémon GO》的全新表現（感覺應該會是把單機版玩法搬到手機上？），喜歡《寶可夢》系列的粉絲們到時可千萬不要錯過！

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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