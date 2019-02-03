【Pokémon GO】神奧地區寶可夢解鎖！以「神奧之石」進化大舌頭

美國 Niantic 營運中的手機 AR 大作《Pokémon GO》，隨著神奧地區的寶可夢們陸續出現，如今又將有更多來自神奧地區的寶可夢、更多進化形態等待訓練家們來收集囉！

《Pokémon GO》官方表示，自即日起，除了從化石中復活的「頭蓋龍」及「盾甲龍」之外，還有許多在神奧地區進一步進化的寶可夢也會加入遊戲，如訓練家們可以使用「神奧之石」讓大舌頭進化成大舌舔，或是讓蔓藤怪進化成巨蔓藤！除了野生寶可夢之外，新加入的神奧地區寶可夢也有機會從蛋裡孵出來。

此外，為了讓訓練家能夠更進一步享受對戰的樂趣，官方針對招式威力和特殊招式能量條的累積時間等對戰要素進行調整，藉以提升對戰的戰略性並改善遊戲平衡度。而且使用招式學習器時，寶可夢將能學會更多種類的招式。舉例來說，怪力將能學會岩石屬性的招式「岩崩」，大家可以運用寶可夢的相剋屬性和招式組合，一舉擊敗即將更加強大的頭目寶可夢！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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