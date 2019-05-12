PS4 Kill la Kill 斬服少女 the Game「流子篇」最新情報公開

【Kill la Kill 斬服少女 the Game 】日本 Arc System Works 預定於 2019 年 7 月 25 日在 PS4／PC Steam 推出，由 APlus 負責製作，以人氣動畫《Kill la Kill 斬服少女》為題材改編的動作對戰遊戲《Kill la Kill 斬服少女 the Game～異布（IF）～》，官方特地公開本作故事模式「流子篇」的最新情報要給玩家們知道！

由日本 APlus 製作的本作，為一款以人氣動畫《Kill la Kill 斬服少女》為題材，採用動畫版第八話之後不同於動畫版發展的 if 分歧劇情，讓玩家們能透過動畫版女主角「纏流子」勁敵「鬼龍院皐月」的另一個視點，體驗不同於動畫版劇情發展的「if」假想劇情的格鬥對戰動作遊戲。



而官方也表示，在這次的遊戲中，除了原本的 if 故事主線「皐月篇」之外，還將會收錄以原作女主角流子的視角來推進皐月篇劇情的「流子篇」原創劇情故事（需將故事主線「皐月篇」過關後方可解鎖遊玩），讓玩家們可以透過這兩名主角各自不同的視點，來更加深入原作「原初生命戰維」不為人知的隱藏秘密！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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