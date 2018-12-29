《Kill la Kill 斬服少女 the Game》最新情報公開：四種遊戲模式

日本 Arc System Works 預定於 2019 年在 PS4／PC Steam 推出，APlus 以人氣動畫《Kill la Kill 斬服少女》為題材開發製作的動作對戰遊戲《Kill la Kill 斬服少女 the Game～異布（IF）～》（キルラキル ザ・ゲーム -異布-），官方特地公開有關本作遊戲模式的最新情報要給玩家們知道。

在這款以人氣動畫《Kill la Kill 斬服少女》為題材改編的對戰動作遊戲中，玩家們將可以透過原作女主角流子的競爭對手鬼龍院皐月的視點，來與各式各樣的對手一邊對戰一邊推進故事，體驗由動畫版原作腳本作家「中島かずき」監修的遊戲版原創劇情，展開從原作第八話之後開始分歧的 if 劇情魅力！在這次的介紹裡，則是要為玩家們公開本作收錄遊戲模式的最新情報讓玩家們確認。

（gamebase）

按下圖看教學模式、練習模式及淘汰挑戰模式的最新情報▼▼▼

Covers挑戰模式（カバーズチャレンジモード）

將關卡上大量出現的原作布片狀士兵「Covers」給不斷打倒的對多數戰玩法。而且打倒敵人後敵人還會掉落各種道具，玩家們可以藉此來提升角色的血威等級或角色的狀態能力，讓自己能夠不斷繼續挑戰下去。

Covers挑戰模式（カバーズチャレンジモード）（gamebase）

附帶一提，在這個「Covers挑戰模式」中，還將會有三種規則可以使用。

按下圖看在「Covers挑戰模式」中可以使用的三種規則▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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