《多啦A夢 牧場物語》Switch體驗版確定　齊用法寶養牛、耕田！

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 6 月 13 日起在 Nintendo Switch 主機上推出，台版目前則是預定於 2019 年夏天上市，將人氣動漫 IP《多啦A夢》與知名遊戲系列《牧場物語》相結合的《多啦A夢 牧場物語》（ドラえもん のび太の牧場物語），官方正式宣布將預定於任天堂e商店推出遊戲體驗版讓玩家們下載嘗鮮，至於推出時間目前則是未定。

《多啦A夢 牧場物語》為日本萬代南夢宮娛樂與《牧場物語》Marvelous 共同合作，以日本人氣動漫 IP《多啦A夢》為題材，由 Brownie Games 負責開發製作的《牧場物語》系列最新作。在遊戲中，玩家們將可以與多啦A夢、大雄等玩家們熟悉的角色們一起通力合作，來發展自己的農場與城鎮透過耕地來種植作物，或是照顧牛羊等動物來獲得各種奶製品，或是透過與村鎮的人們交流來增加彼此的好感度，藉由像這樣《牧場物語》獨特風格的系統玩法，搭配多啦A夢各種秘密道具的支援協助，享受最優閒感人的農村生活體驗！

（《多啦A夢 牧場物語》畫面）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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