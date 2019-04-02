《多啦A夢：牧場物語》首波宣傳影片公開

《多啦A夢》與知名遊戲系列《牧場物語》相結合的《多啦A夢 牧場物語》（ドラえもん のび太の牧場物語），首波宣傳影片公開

Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 6 月 13 日起在 Nintendo Switch 主機上推出，將人氣動漫 IP《多啦A夢》與知名遊戲系列《牧場物語》相結合的《多啦A夢 牧場物語》（ドラえもん のび太の牧場物語），官方特地公開收錄遊戲內眾多秘密道具最新畫面的遊戲首波 PV 宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為一款由 Bandai Namco Entertainment、Brownies、Marvelous 共同開發，將人氣動漫《多啦A夢》的世界觀與《牧場物語》遊戲系統相結合的系列最新作。在遊戲中，除了將會收錄大雄、多啦A夢、胖虎、小夫、靜香等《多啦A夢》系列人氣角色登場，讓玩家們可以與他們一起栽培作物、照顧動物、發展牧場，享受屬於玩家自己的愉快牧場生活外，還可以自由享受釣魚、抓蟲或睡午覺等悠閒慢活人生樂趣！

而在遊戲中，也將會把《多啦A夢》最為人著稱的感人故事劇情收錄其中，讓玩家們可以透過「友情／努力／挑戰／羈絆」等重要的事物來與城鎮裡的人們共同編織一場玩家專屬的感人故事，或是使用哆啦A夢的各種秘密道具，讓這場牧場生活更加活絡有趣，帶給玩家們不同於之前《牧場物語》系列作的全新樂趣！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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