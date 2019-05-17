SEGA迷你Mega Drive mini 第3批遊戲．日版有幽白．行機竟然冇佢

世嘉迷你Mega Drive mini ／以及 美版SEGA Genesis mini 公布了第3輪收錄作，即睇30款經典遊戲中，有無你的心水作品。

SEGA 迷你版SEGEA Mega Drive mini（坊間又名：世嘉五代／16 bit），以及歐美版迷你主機SEGA Genesis Mini，將於9月19日同步發售。早前SEGA公開了第3批收錄作品，有大家都期待的《戰斧》，日本仲有獨家新作《幽遊白書 魔強統一戰》。

美版、日版以及香港行貨3款主機都會收錄40款遊戲，有共通、有獨家，想知3版本之分別？即睇！

迷你Mega Drive mini的包裝盒，是根據原版包裝重製的，當年你有沒有見過。（圖片：SEGA）

迷你版世嘉五代 SEGA Mega Drive mini

香港玩家應該對日版的包裝盒和機身比較有親切感，而日版joypad仲有6粒掣，可用作射擊時連射，還可以用來打《街霸2》！（分單手掣 6980円／雙手掣 8980円 兩款套裝發售）

日本版世嘉迷你Mega Drive mini 收錄作品（全40款／暫時公布30款 點圖放大）

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美版世嘉五代 SEGA Genesis mini

老老豆豆，當年香港正版意識未算很高，雖然美版機Genesis在香港不多見，但這部MINI版中收錄的部份英版遊戲，不少港人應該都玩過。美版的手掣反而比較忠於原作，是第1代3按鍵版本。（美版只得雙手掣套裝 $79.99美元）

英版SEGA Genesis Mini 只有雙手掣版本（圖片：SEGA）

歐美版SEGA Genesis mini 收錄作品（全40款／暫時公布30款 點圖放大）

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仲未完！因為仲有亞洲版！都有獨家game！

佛心SEGA都有安排推出亞洲行貨，機款會跟日本版，但因為遊戲版權不一樣，所以收錄的作品都有出入，好可惜《街霸2' PLUS》、《幽白》都不會收錄在內，但都有亞版獨家作品。（亞洲官方fb）

亞洲版SEGA Mega Drive mini 收錄作品（全40款／暫時公布30款 點圖放大）